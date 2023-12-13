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Магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" запустили после реконструкции в Атырауской области

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Запуск водовода Астрахань-Мангышлак
Запуск водовода Астрахань-Мангышлак. Фото: пресс-служба премьер-министра

В Атырауской области состоялся запуск магистрального водовода "Астрахань-Мангышлак", который был расширен в результате комплексной реконструкции. Официальный старт работе объекта в режиме видеосвязи дал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт правительства.

Проект, имеющий стратегическое значение для социального и промышленного развития западного региона, реализован по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

Как отметил премьер-министр, модернизированный магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" станет источником дополнительных 60 тыс. кубометров воды для населения, предприятий и сельского хозяйства Атырауской и Мангистауской областей.

В рамках проекта выполнены работы по обновлению изношенного оборудования, осуществлена замена двух участков магистрального водовода протяженностью порядка 177 км. При строительстве было задействовано свыше 500 человек. В результате пропускная способность водовода "Астрахань-Мангышлак" увеличилась c 110 до 170 тыс. кубометров в сутки.

"Реконструкция водовода осуществлена с опережением установленного срока на 1 год. Это стало возможным благодаря выверенным проектным решениям и высоким темпам строительства. И это далеко не последний такой масштабный проект в регионе", — сказал Алихан Смаилов. 

Магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак"
Магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак". Фото: пресс-служба премьер-министра

Так, в поселке Кендерли строится опреснительный завод мощностью 50 тыс. кубометров в сутки. От него до города Жанаозен будет построен магистральный водопровод протяженностью 105 км. 

Кроме того, ведется реконструкция завода водоснабжения "Каспий". В результате его мощность увеличится в 2 раза до 40 тысяч кубометров.

"Наша цель – к 2026 году не только обеспечить 100% населенных пунктов чистой питьевой водой, но и создать надежный каркас для дальнейшего устойчивого водоснабжения населения и производств. Для этого реализуются проекты по строительству новых и модернизации действующих гидротехнических сооружений и водоводов. В населенные пункты подводятся разводящие сети, а в отдаленных селах устанавливаются насосные модули от подземных источников. Впереди у нас еще много работы", — подчеркнул глава правительства. 

Магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак"
Магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак". Фото: пресс-служба премьер-министра

Как сообщил председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев, при реализации проекта телекоммуникационное оборудование и оборудование контроля, станции катодной защиты и автономные гибридные установки, а также часть трубной продукции были приобретены у отечественных товаропроизводителей.

В официальной церемонии приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, министр энергетики Алмасадам Саткалиев, председатель правления АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, генеральный директор АО "КазТрансОйл" Талгат Курманбаев, генеральный директор ТОО "Магистральный Водово" Берик Салпек и представители подрядных организаций.

Отмечается, что магистральный водовод "Астрахань-Мангышлак" был введен в эксплуатацию в 1988 году. Он является единственным централизованным источником подачи воды для потребителей Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозен, Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской. В целом воду из данного источника потребляют более 35% жителей Мангистауской области и свыше 28% жителей Атырауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2050656-magistralnyy-vodovod-astrahan-mangyshlak-zapustili-posle-rekonstruktsii-v-atyrauskoy-oblasti/

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