Компания, причастная к дочери Болата Назарбаева, срывает сроки строительства погранзастав, заявил депутат

Депутат мажилиса Айдос Сарым заявил, что компания, которая имеет отношение к племяннице Нурсултана Назарбаева, срывает сроки по строительству погранзастав в Казахстане, пишет корреспондент NUR.KZ.

Депутат мажилиса Айдос Сарым сегодня в своем запросе на имя генпрокурора Берика Асылова сообщил, что в целях обеспечения территориальной безопасности Казахстана было запланировано строительство 50-ти пограничных застав.

По его словам, в 2022 году был объявлен тендер и заключены договоры на закуп работ по строительству 20-ти пограничных застав с подрядными организациями ТОО "Kapital construction" и ТОО "TOLAGAI-2050" на общую сумму 53,8 млрд тенге.

Согласно заключенному договору, ТОО "TOLAGAI-2050" должно было построить 15 пограничных застав на сумму 40,4 млрд тенге со сроком исполнения до 31 декабря 2023 года.

"По вышеуказанному договору имеются грубые нарушения сроков. Помимо этого, поступают жалобы на качество проводимых работ. По имеющейся информации на 1 октября текущего года, ТОО "TOLAGAI-2050" освоено лишь около 14 млрд тенге или 35% от общей суммы договора.

По данным объектам ТОО "TOLAGAI-2050" просит продлить срок исполнения договора еще на девять месяцев, что может повлечь значительное удорожание проекта", – отметил мажилисмен.

Он заявил, что до 3 февраля 2022 года в списке учредителей этой компании значилась Акбота Назарбаева, дочь ныне покойного Болата Назарбаева.

"Хотим особо отметить, что постройка пограничных застав является одним из ключевых частей обеспечения территориальной обороны страны. Срыв сроков постройки может привести к увеличению риска нарушения территориальной целостности страны, незаконного оборота наркотрафика и другой запрещенной продукции, нелегального перемещения физических лиц на территорию Республики Казахстан. В этой связи просим Вас провести расследование ТОО "TOLAGAI-2050" по данному проекту и принять необходимые меры в соответствии с действующим законодательством РК", – подчеркнул Айдос Сарым.

Напомним, что в августе этого года представители КНБ заявили о ведущемся строительстве новых погранзастав на границе с Россией в рамках проекта "Безопасная страна". Также сообщалось, что пункты пропуска на казахстанско-российской границе собираются реконструировать в ближайшие годы, после чего ожидается увеличение потока людей в 2 раза.

Добавим, по информации на официальном сайте Комитета геодезии и картографии МЦРИАП, общая протяженность государственной границы Казахстана составляет 13 398 км. Наша страна, как известно, граничит с Россией, Китаем, Кыргызстаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

При этом процесс демаркации был завершен с КНР, Туркменистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. Работа в этом направлении продолжается с РФ.