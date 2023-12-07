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"Помню с детства": аким Шымкента назвал главный минус мегаполиса

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Габит Сыздыкбеков
Габит Сыздыкбеков. Фото: instagram.com/gabyt_syzdykbekov

На брифинге в СЦК нового акима Шымкента спросили о его главных достижениях на посту главы города и попросили назвать минусы мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что первой его встречей на посту главы города была встреча с журналистами, на нее ему предлагали позвать лояльных представителей СМИ.

"Скажу откровенно, когда коллеги мне предлагали приглашать только лояльных журналистов, я был против, и мы пригласили всех журналистов, которые имеют даже свои взгляды на определенные моменты. На это и существует демократия, свобода слова.

Мы будем учитывать не только мнения лояльных журналистов, а всех, и учитываем. В том числе это соответствует концепции нашего президента - концепция слышащего государства.

Относительно пиара, я уже изначально определил работающим вместе со мной коллегам, что мы не будем вести работу в данном направлении, потому что есть определенные обязательства у акима, которые он должен (выполнять – прим. ред.), то есть работать для народа. Мы будем доказывать, скажем так, пиариться, только итогами своей работы", - заявил Сыздыкбеков.

Он добавил, что для его пиара как акима в штате "не будет ни одного человека".

Градоначальник назвал три достижения и три минуса мегаполиса.

"На самом деле достижений и минусов больше, чем, как вы выразились, трех, но как вы знаете, свою деятельность в качестве акима Шымкента я начал только три месяца назад. За это время я бы обозначил (в плюсах - прим. ред.) возврат Дворца фосфорников в собственность города и сквера "Спутник". Мы также принялись за чистоту города в целом. Даже приятно ездить. Компании усилили свою работу, и я считаю, что город стал чище", - заявил аким Шымкента.

Он также указал на главный минус города.

"Из минусов - были вопросы по загрязнению воздуха. Помню, в детстве стоял такой черный смог над городом, к сожалению, улучшений больших не заметил. Это назвал бы одним из первых волнующих жителей вопросов", - резюмировал глава мегаполиса.

Напомним, что Сыздыкбеков стал акимом Шымкента в сентябре этого года. До него этот пост занимал Мурат Айтенов.

По информации на официальном сайте правительства, Габит Сыздыкбеков родился в 1980 году в Шымкенте.

Окончил Казахский государственный юридический университет, Дипломатическую академию МИД РФ.

Трудовую деятельность начал в 2004 году в должности атташе Службы государственного протокола МИД РК. Работал на различных должностях в МИД РК, Аппарате сената, а с 2019 по 2021 год был послом Казахстана в Сербии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049708-drugie-akimy-piarilis-i-begali-ot-zhurnalistov-syzdykbekova-sprosili-kakim-glavoy-shymkenta-on-budet/

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