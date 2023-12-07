Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вырезали нужные себе кадры": аким Кызылординской области о нашумевшем с его участием видео

Опубликовано:

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев
Нурлыбек Налибаев. Кадр из видео: t.me/asshotobozhaet

Аким Кызылординской области на брифинге СЦК прокомментировал распространившееся в соцсетях видео, где он вручает ключи от квартир новоселам в одном из районов региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что недавно в соцсетях распространилось видео, на котором аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вручает ключи от жилья новоселам. При этом, как показалось казахстанцам, делал он это без энтузиазма и настроения. Налибаева попросили прокомментировать ситуацию.

Аким Кызылординской области в ответ заявил, что дома строятся не только в областном центре, но и районах.

"В числе первых – дома, которые строятся в районе Арал. Вручили ключи там 100 семьям. Эта ситуация была там. На самом деле такого факта (недовольства – прим. ред.) не было. Вчера руководитель пресс-службы сообщил мне, что выпустившие это видео люди для того, чтобы поднять рейтинги свои, выпустили его, сделав монтаж, увеличили скорость, вырезали нужные себе кадры. В пресс-службе сообщили мне, что эти люди признали свою вину и дали свое пояснение", – объяснил ситуацию Налибаев.

По его словам, полное видео того мероприятия можно найти на сайте акимата Кызылординской области.

"Вы можете сами посмотреть, я не знаю кто эти люди (сделавшие видео – прим. ред.). Вы можете посмотреть полное видео событий того дня на сайте акимата – как было и что было. Мы, когда сдаем такие объекты, как ранее не бежим сами, не режем ленты, мы эту почетную миссию предоставляем аксакалам, уважаемым людям. И получаем их благословение.

И ключи тоже дают они. На кадрах видно – девушка подошла, я ей показываю рукой, чтобы она отнесла ветерану, но она понять не может. Холодно было. И вот я вынужден был взять ключ и вручить. Что еще было делать? Сфотографировался с тем человеком, который получил ключи от квартиры, сказал, что на очереди стоят другие, а журналисты – не все, – но среди них есть такие, которые для повышения своих рейтингов, из-под ногтя вытаскивают грязь и выставляют такие видео", – добавил аким.

Он такие действия назвал неправильными.

"Конечно, критика должна высказываться, мы ее принимаем, делаем выводы, если критика конструктивная", – подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Фрагмент нашумевшего видео с участием акима Налибаева опубликовал в своем Telegram-канале журналист Асхат Ниязов.

К слову, пресс-служба акимата Кызылординской области в официальном Instagram-профиле 1 ноября опубликовала фото и видео, снятые на данном мероприятии.

Добавим, что Нурлыбек Налибаев возглавил регион в апреле 2022 года. Был переназначен на данный пост 1 декабря 2022 года.

По информации на сайте ИПС "Параграф", действующий аким Кызылординской области родился 13 октября 1976 года в Яныкурганском районе области. Окончил Казахский государственный аграрный университет в 1997 году по специальности "Экономист-менеджер", в 2003 году – Казахский гуманитарный юридический университет по специальности "Юрист".

С 2005 по 2007 год – заместитель, первый заместитель акима Кызылорды.

С 2007 по 2008 год – руководитель аппарата акима Кызылординской области.

С 2008 по 2013 год – аким Шиелийского района Кызылординской области.

С 2013 по 2021 год – аким Кызылорды.

С 2021 по 2022 год – заведующий отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049667-vyrezali-nuzhnye-sebe-kadry-akim-kyzylordinskoy-oblasti-o-nashumevshem-s-ego-uchastiem-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.