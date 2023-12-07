"Вырезали нужные себе кадры": аким Кызылординской области о нашумевшем с его участием видео

Аким Кызылординской области на брифинге СЦК прокомментировал распространившееся в соцсетях видео, где он вручает ключи от квартир новоселам в одном из районов региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты напомнили, что недавно в соцсетях распространилось видео, на котором аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вручает ключи от жилья новоселам. При этом, как показалось казахстанцам, делал он это без энтузиазма и настроения. Налибаева попросили прокомментировать ситуацию.

Аким Кызылординской области в ответ заявил, что дома строятся не только в областном центре, но и районах.

"В числе первых – дома, которые строятся в районе Арал. Вручили ключи там 100 семьям. Эта ситуация была там. На самом деле такого факта (недовольства – прим. ред.) не было. Вчера руководитель пресс-службы сообщил мне, что выпустившие это видео люди для того, чтобы поднять рейтинги свои, выпустили его, сделав монтаж, увеличили скорость, вырезали нужные себе кадры. В пресс-службе сообщили мне, что эти люди признали свою вину и дали свое пояснение", – объяснил ситуацию Налибаев.

По его словам, полное видео того мероприятия можно найти на сайте акимата Кызылординской области.

"Вы можете сами посмотреть, я не знаю кто эти люди (сделавшие видео – прим. ред.). Вы можете посмотреть полное видео событий того дня на сайте акимата – как было и что было. Мы, когда сдаем такие объекты, как ранее не бежим сами, не режем ленты, мы эту почетную миссию предоставляем аксакалам, уважаемым людям. И получаем их благословение.

И ключи тоже дают они. На кадрах видно – девушка подошла, я ей показываю рукой, чтобы она отнесла ветерану, но она понять не может. Холодно было. И вот я вынужден был взять ключ и вручить. Что еще было делать? Сфотографировался с тем человеком, который получил ключи от квартиры, сказал, что на очереди стоят другие, а журналисты – не все, – но среди них есть такие, которые для повышения своих рейтингов, из-под ногтя вытаскивают грязь и выставляют такие видео", – добавил аким.

Он такие действия назвал неправильными.

"Конечно, критика должна высказываться, мы ее принимаем, делаем выводы, если критика конструктивная", – подчеркнул Нурлыбек Налибаев.

Фрагмент нашумевшего видео с участием акима Налибаева опубликовал в своем Telegram-канале журналист Асхат Ниязов.

К слову, пресс-служба акимата Кызылординской области в официальном Instagram-профиле 1 ноября опубликовала фото и видео, снятые на данном мероприятии.

Добавим, что Нурлыбек Налибаев возглавил регион в апреле 2022 года. Был переназначен на данный пост 1 декабря 2022 года.

По информации на сайте ИПС "Параграф", действующий аким Кызылординской области родился 13 октября 1976 года в Яныкурганском районе области. Окончил Казахский государственный аграрный университет в 1997 году по специальности "Экономист-менеджер", в 2003 году – Казахский гуманитарный юридический университет по специальности "Юрист".

С 2005 по 2007 год – заместитель, первый заместитель акима Кызылорды.

С 2007 по 2008 год – руководитель аппарата акима Кызылординской области.

С 2008 по 2013 год – аким Шиелийского района Кызылординской области.

С 2013 по 2021 год – аким Кызылорды.

С 2021 по 2022 год – заведующий отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра.