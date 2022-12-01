Нурлыбек Налибаев. Фото: официальный сайт акимата Кызылординской области

Нурлыбек Налибаев остался на посту акима Кызылординской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает официальный сайт Акорды.

"Назначить Налибаева Нурлыбека Машбековича акимом Кызылординской области", - говорится в тексте документа, подписанного главой государства.

Напомним, Нурлыбек Налибаев возглавил регион в апреле 2022 года. Он родился в 1976 году в Кызылординской области. Окончил Казахский государственный аграрный университет и Казахский гуманитарно-юридический университет.

Докторант 3 курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 1997 году экспертом по нефти и нефтедобыче ТОО "Казахойл-коммерция".

В 1998-2005 годах занимал руководящие должности в частных коммерческих структурах.

2005-2007 годы - заместитель, первый заместитель акима Кызылорды.

2007-2008 годы - руководитель аппарата акима Кызылординской области.

2008-2013 годы - аким Шиелийского района Кызылординской области.

2013-2021 годы - аким Кызылорды.

С апреля 2021 года занимал должность заведующего Отделом регионального развития Канцелярии премьер-министра РК, а в апреле 2022 года стал акимом Кызылординской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1999791-nurlybek-nalibaev-ostalsya-akimom-kyzylordinskoy-oblasti/