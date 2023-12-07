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Президент Казахстана внес первый взнос в фонд развития казахского языка

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Мужчина подписывает документы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поддержал проект по развитию казахского языка и внес в фонд из личных средств 7 миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на президента международного общества "Қазақ тілі".

"Президент первым внес средства в фонд QAZAQ TILI", - сообщил в Facebook президент международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжехан.

Он рассказал, что был на приеме у президента 12 октября, где предложил создать эндаумент-фонд для развития государственного языка. Проект был одобрен и поддержан Касым-Жомартом Токаевым.

"Мероприятия по созданию и регистрации фонда QAZAQ TILI Endowment завершились недавно. И сегодня Касым-Жомарт Кемелевич первым перечислил в этот фонд свой взнос в размере 7 миллионов тенге.

Главная задача этого фонда - обеспечение устойчивого и долгосрочного развития общества "Қазақ тілі". Это крупнейшая организация страны, занимающаяся поддержкой и развитием госязыка", - сообщил Кенжехан.

Он также отметил особенность эндаумент-фонда. Как выяснилось, средства, собранные в фонд, не будут тратиться.

"Средства в фонде передаются в управление и вливаются в инвестиции. Доходы от инвестдеятельности будут направлены на уставные задачи общества "Қазақ тілі", - добавил Кенжехан.

В релизе фонда отмечается, что средства эндаумент-фонда будут контролироваться независимым попечительским советом из числа авторитетных общественных деятелей, ученых-лингвистов и представителей государства.

В свою очередь доходы эндаумент-фонда будут направляться в виде грантов для обеспечения работы международного общества "Қазақ тілі" и реализацию проектов, направленных на расширение сферы применения, модернизацию и дальнейшее развитие государственного языка.

"Обществу "Қазақ тілі" главой государства поручено реализовать комплекс конкретных проектов и мероприятий, охватывающих расширение медиа- и печатного контента на казахском языке, развитие методик преподавания и изучения языка, развитие читательской грамотности и культуры письма, а также широкое использование современных технологических решений для поддержки и расширения сообщества пользователей казахского языка.

Международное общество "Қазақ тілі" от лица всех радетелей государственного языка выражает искреннюю благодарность президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за личный вклад", - говорится в релизе фонда.

Президент международного общества "Қазақ тілі" Рауан Кенжехан является также основателем "Bilim Media Group", в списке продуктов которых - образовательные платформы для учеников и студентов Bilimland, ‎OnlineMektep, Itest, Bilimkids и другие.

В числе проектов компании - "Произведения Абая на 10 языках мира", 100 новых учебников на казахском языке, Уикипедия, "Abay mektepteri", translate.google на казахском и др.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049617-tokaev-lichno-vnes-7-mln-v-fond-podderzhki-kazahskogo-yazyka/

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