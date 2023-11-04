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Против буллинга: почему многие страны запретили мобильники в школах

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парень и девушка смотрят в свои смартфоны
Смартфоны. Иллюстративное фото: pixabay.com

Запрет на использование мобильных телефонов стал трендом во многих странах. Сторонники запрета считают, что отсутствие мобильных снижает уровень буллинга в школах, передает The New York Times.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В этом году в американском штате Флорида приняли закон, требующий от государственных школ по всему штату запретить учащимся использовать мобильные телефоны во время занятий.

В начале октября британское правительство издало новые руководящие принципы, рекомендующие запретить использование мобильных телефонов учащимися в школах по всей стране. В Италии в 2022 году также запретили использование мобильных телефонов во время уроков. Похожий запрет действует и в Китае: два года назад китайское правительство запретило детям брать телефоны в школу.

Недавний отчет ЮНЕСКО, агентства ООН по образованию и культуре, показал, что каждая четвертая страна в настоящее время имеет законы, запрещающие или ограничивающие использование мобильных телефонов учащимися в школах. Такие запреты обычно делают исключения для учащихся с ограниченными возможностями и для образовательных целей, одобренных учителями.

Сторонники запретов говорят, что такие меры помогают снизить уровень буллинга в школах. Хотя исследования, связывающие запрет на телефоны и снижение уровня буллинга, не проводились.

ЮНЕСКО рекомендует школам действовать осторожно, учитывать положительную роль новых технологий в обучении и основывать свои правила на убедительных доказательствах. Агентство ООН также предположило, что использование цифровых инструментов может помочь школьникам сформировать критический взгляд на новые технологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2043959-protiv-bullinga-pochemu-mnogie-strany-zapretili-mobilniki-v-shkolah/

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