Стены отсырели, на потолках - мокрые разводы: мавзолей Ясави в Туркестане оказался в зоне риска

Потолок в мавзолее. Кадр из видео: 24.kz

Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави в Туркестане оказался в зоне риска - на потолках внутри исторического памятника образовались мокрые разводы, а стены отсырели. Теперь в мавзолее намерены провести научную экспертизу.

Как сообщает Хабар 24", из-за влаги стены внутри сооружения отсырели, а на потолках появились мокрые разводы. Это обеспокоило историков. По их мнению, если так продолжится и дальше, то исторический памятник может оказаться под угрозой разрушения.

Министр культуры и спорта Даурен Абаев в ходе визита в Туркестан сообщил, что по всему мавзолею недавно установили специальные датчики, которые должны помочь отследить причину увлажнения и избежать необратимых последствий.

"Мы должны проанализировать, как и что воздействует, как влияют на мавзолей погодные условия, грунтовые воды. Все эти вещи мы будем анализировать. Мы уже купили соответствующие датчики, они установлены. Сейчас эти датчики считывают, что происходит летом, соответственно, будут считывать, что будет происходить весной и зимой", - заявил Абаев.

Министр добавил, что для проведения экспертизы привлекут и зарубежных экспертов.

"На основе всех анализов мы проведем соответствующую экспертизу. Экспертизу будут делать не только отечественные, мы хотим также привлечь лучших зарубежных экспертов, чтобы они сказали, что нам надо делать", - сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976726-steny-otsyreli-na-potolkah-mokrye-razvody-mavzoley-yasavi-v-turkestane-okazalsya-v-zone-riska/