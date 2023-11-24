Сколько беженцев получили убежище в Казахстане, рассказали в Минтруда

В Казахстане на сегодня проживают 325 беженцев из пяти стран. Они обеспечены защитой по невыселке из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты.

По информации ведомства, в Казахстане на данное время проживает 325 беженцев из Афганистана, Украины, Узбекистана, Сирии и КНР. Иностранцы обеспечены защитой по невыселке из республики.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что с 15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев".

В рамках выполнения международных обязательств по работе с беженцами при Министерстве труда и социальной защиты населения РК действует рабочая группа по имплементации норм национального законодательства с положениями Конвенции. В ее состав входят представители государственных органов, общественных организаций и эксперты международного сообщества, в том числе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Рабочей группой выработаны предложения по предоставлению беженцам доступа к медицинской помощи, образованию и социальной помощи наравне с постоянно проживающими иностранцами на территории Республики Казахстан. Данные предложения находятся на рассмотрении у заинтересованных государственных органов", – добавили в министерстве.

Напомним, еще в марте сообщалось, что в казахстанские законы внесут изменения, чтобы иностранцев не могли принудительно выслать в страну, где им грозят гонения.

Летом семь украинцев получили статус беженца в ЗКО.

Как отмечается на портале "Электронного правительства", беженцы – это люди, которым пришлось покинуть родную страну, обоснованно опасаясь за свою жизнь или свободу.

Беженец имеет практически те же права и обязанности, что и любой другой иностранец, временно приехавший на территорию Казахстана. Он имеет право на медицинское обслуживание, судебную защиту, на открытие своего бизнеса и трудоустройство. Разница заключается лишь в том, что при трудоустройстве беженец оформляется как простой наемный рабочий, который не отчисляет пенсионных взносов.

То есть беженцу нет необходимости получать от местных исполнительных органов какие-либо разрешения на работу, его не будут считать представителем иностранной рабочей силы.

При желании беженец может обратиться за получением вида на жительство в Казахстане с последующим получением гражданства. Если ему удалось получить гражданство, статус беженца автоматически прекращается.