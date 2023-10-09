Токаев встретился с главой МВД Ержаном Саденовым

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, в ходе которой последнему дали ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ержана Саденова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Ержан Саденов:

проинформировал о принимаемых мерах по профилактике преступлений, позволивших существенно снизить количество убийств, хулиганств, краж, разбоев, грабежей и скотокрадств по стране. Отмечено повышение уровня безопасности на улицах;

доложил о работе по обеспечению "нулевой терпимости" к правонарушениям и неотвратимости наказания, а также по защите прав несовершеннолетних;

рассказал о работе по противодействию интернет-мошенничествам. В частности, с начала года заблокировано 37 млн звонков с подменных номеров, выявлено 16 тысяч сайтов с противоправным контентом;

представил информацию о реализации Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы. Силами полиции изъято более 31 тонны наркотиков и 79 тонн прекурсоров, ликвидировано 39 нарколабораторий;

сообщил о состоянии дел в уголовно-исполнительной системе и Национальной гвардии.

Президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.

Напомним, Ержан Саденов был назначен на пост министра внутренних дел 2 сентября. До этого, с 26 января прошлого года, он занимал должность замглавы ведомства.

Предшественником Саденова на посту главы МВД являлся Марат Ахметжанов – 5 сентября его назначили акимом Акмолинской области.

По информации официального сайта МВД РК, генерал-лейтенант полиции Саденов Ержан Сапарбекович родился 24 октября 1968 года в ВКО.

В 1993 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, в 1998 году – Карагандинскую высшую школу КНБ РК. Трудовой путь начал в 1993 году.

С 2015 по 2016 год – начальник департамента внутренних дел на транспорте.

С 2016 по 2019 год – глава департамента полиции Акмолинской области.

С 2019 по 2022 год – начальник департамента полиции Астаны.