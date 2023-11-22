Какие продукты подорожали в Казахстане, рассказал глава Минторговли

Глава Минторговли Арман Шаккалиев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, стоимость каких продуктов в Казахстане растет и почему, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минторговли Арман Шаккалиев признал, что некоторые продукты дорожают в Казахстане.

"Мы здесь все с вами покупатели и знаем, что рост есть по отдельным позициям – это сезонное, к Новому году это всегда происходит, летом у нас всегда идет снижение.

На яйцо сегодня есть тенденция (роста стоимости – прим. ред.), муку, мясо говядины, у нас есть по мясу птицы небольшое увеличение. Еще по рису есть. А что подешевеет? Растительное масло, сахар, по гречке у нас есть снижение. Понятно, у нас новый урожай и по этим позициям у нас зафиксировано снижение стоимости", – указал министр.

Тем не менее резкого роста цен ожидать не нужно, отметил Шаккалиев.

"Из вашего вопроса следует, что инфляционные ожидания связаны с подачей информации. Вот мы сейчас с вами формируем подачу этой информации. Если мы сейчас будем говорить, что мы с вами стремимся к каким-то ценовым пикам, то это неправильно. Ни к каким пикам мы не стремимся, мы видим объективно рыночный процесс, связанный с периодом межсезонья, и с теми процессами, которые в мире происходят, – это, прежде всего, состояние нашего урожая по сельхоз продуктам", – резюмировал глава Минторговли.

Ранее вице-премьер-министр Серик Жумангарин рассказал, что в Казахстане проводились исследования, чтобы понять, сколько люди тратят на покупку продуктов питания. Он назвал шесть позиций, которые на сегодня определяют высокие расходы населения, – это мясо, хлеб и крупы, молочные продукты, овощи и фрукты, а также сахар.

Также мы писали, что наша страна остается лидером по росту цен на продукты питания среди государств ЕАЭС. Подробнее об этом можно прочитать тут.

Добавим, на сайте Бюро нацстатистики говорится, что в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2022 года повышение цен отмечено на:

капусту – 69,1%;

виноград – на 46,7%;

рис – на 40,3%;

апельсины – на 28,1%;

морковь – на 22,4%;

молоко консервированное – на 22%;

воду минеральную – на 21,1%;

напитки негазированные – на 21%, и еще на ряд продуктов питания.

Снижение же цен наблюдалось на гречневую крупу (20,1%), подсолнечное масло (16,2%), сахар-песок (16%).