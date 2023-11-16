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Токаев упразднил Совет по управлению Фондом "Самрук-Казына", главой которого был Назарбаев

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Логотип ФНБ "Самрук-Казына"
Логотип "Самрук-Казына". Иллюстративное фото: sk.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об упразднении Совета по управлению Фондом "Самрук-Казына", который возглавлял Нурсултан Назарбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Сообщается, что президент Республики Казахстан подписал закон о внесении изменений в Закон о Фонде в части упразднения Совета по управлению Фондом.

"В законе РК от 1 февраля 2012 года "О Фонде национального благосостояния" статью 6-1 ("Совет по управлению фондом") исключить", – говорится в документе.

Отмечается, что Совет по управлению Фондом являлся консультативно-совещательным органом, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда.

Согласно исключенной статье, Совет по управлению Фондом возглавлял Нурсултан Назарбаев.

Напомним, еще в конце сентября о планах по упразднению этого органа говорили в мажилисе.

"Есть совет по управлению фондом "Самрук-Казына". При этом есть совет директоров, есть правление. При этом Совет по управлению фондом дублирует функции совета директоров. Поэтому приняли решение упразднить совет управления фондом. Совет директоров остается, в нем нет Назарбаева", – говорил депутат Берик Бейсенгалиев.

По его словам, эти изменения происходят в рамках того, что был упразднен Закон о первом президенте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2046106-tokaev-uprazdnil-sovet-po-upravleniyu-fondom-samruk-kazyna/

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