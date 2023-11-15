Токаев поручил Саткалиеву держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Алмасадама Саткалиева, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных вопросах развития энергетической отрасли и показателях топливно-энергетического комплекса страны за 10 месяцев 2023 года, а также о реализации крупных нефтегазовых и энергетических проектов.

В ходе встречи Алмасадам Саткалиев сообщил, что за указанный период добыча нефти в Казахстане составила 74,8 млн тонн, производство нефтепродуктов – 11,2 млн тонн, добыча газа – 48,7 млрд кубометров, производство электроэнергии – 93,5 млрд кВт ч, добыча урана – 15,35 тыс. тонн.

Президенту было доложено о реализуемых мерах по развитию национальной электрической сети, новом механизме реализации электроэнергии, введенном с июня 2023 года.

Главе государства также была представлена информация о введенном дополнительном контроле за прохождением зимнего отопительного сезона. В частности, по данным министра, для обеспечения энергетических объектов подготовлено 5,5 млн тонн угля и 100 тыс. тонн мазута.

Кроме этого Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах ведомства по дальнейшей газификации страны.

По итогам встречи президент поручил держать на особом контроле вопросы прохождения отопительного сезона и реализации проектов по модернизации энергетической инфраструктуры, а также принять меры по обеспечению бесперебойных поставок ГСМ и сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок.

Отметим, не так давно министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал вопрос развития зарядных станций для электрокаров. По его словам, сейчас ведется диалог с собственниками сетей АЗС, торгующих нефтепродуктами, об установке ими на своих площадках объектов по зарядке электромобилей.

Он также подчеркнул, что пока для бизнеса эта инвестиция не является окупаемой. Тем не менее, по его мнению. в целом направление имеет перспективу и министерство готово поддержать развитие соответствующих сетей заправки.

Еще глава ведомства заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ. Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы ценам на бензин.