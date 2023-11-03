"Эта инвестиция не является окупаемой": Саткалиев о развитии станций для электромобилей

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев во время брифинга в Алматы прокомментировал вопрос развития зарядных станций для электрокаров, передает корреспондент NUR.KZ.

Он отметил, что сейчас ведется диалог с собственниками сетей АЗС, торгующих нефтепродуктами, об установке ими на своих площадках объектов по зарядке электромобилей.

"Мы анализировали, почему не идет существенное развитие. Пока для бизнеса эта инвестиция не является окупаемой.

Нужно создать механизмы для того, чтобы бизнес был окупаемым. Сейчас как происходит: собственники электромобилей покупают (вынуждены покупать - прим. ред.) зарядные устройства. Да, здесь необходима комплексная программа", - сообщил министр.

По словам Саткалиева, в целом направление имеет перспективу и министерство готово поддержать развитие соответствующих сетей заправки.

Ранее министр рассказывал, повысят ли тарифы на электроэнергию в Казахстане.