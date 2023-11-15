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Главу УГД оштрафовали на 2,4 млн тенге за действия подчиненных в Жамбылской области

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Мужчина в костюме с галстуком
Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Жамбылской области департамент Антикора составил 7 административных протоколов на руководителя управления госдоходов, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается на официальном сайте департамента Антикора по Жамбылской области, в ходе проверки в сфере налогового администрирования борцы с коррупцией выявили неправомерные действия работников управления государственных доходов, из-за чего пострадали бизнесмены.

Антикор установил, что работники УГД, основываясь на неточных данных из банковского приложения, издали распоряжения о приостановлении расходных операции 7 субъектов бизнеса. Эти действия в Антикоре назвали неправомерными.

"За противоправные действия подчиненных сотрудников на руководителя управления государственных доходов составлено 7 административных протоколов на сумму 700 МРП (2,4 млн тенге) по факту незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность", - говорится в сообщении.

В итоге распоряжения сотрудников УГД отменены, а руководителю ведомства предстоит выплатить крупный штраф.

Напомним, ранее в области Абай прокуратура привлекал в ответственности акима Бородулихинского сельского округа - его оштрафовали на 5,4 млн тенге. Как сообщили в надзорном органе, прокуратура выявила 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045761-glavu-ugd-oshtrafovali-na-24-mln-tenge-za-deystviya-podchinennyh-v-zhambylskoy-oblasti/

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