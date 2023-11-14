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Токаеву рассказали, как будут повышать прозрачность судов в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев и Асламбек Мергалиев
Президент и Асламбек Мергалиев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Председатель Верховного суда Асламбек Мергалиев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о текущей деятельности судебной системы в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщает пресс-служба главы государства в официальном Telegram-канале.

Асламбек Мергалиев:

  • проинформировал о текущей деятельности судебной системы;
  • сообщил о ходе исполнения поручения президента о проведении консультаций по созданию самостоятельной кассационной инстанции. По итогам обсуждения совместно с юридическим, научным, бизнес-сообществом и депутатами палат парламента положительную оценку получила модель, предполагающая учреждение в столице трех кассационных судов (по уголовным, гражданским и административным делам);
  • рассказал о том, что Верховный суд предлагает упразднить институт предварительного рассмотрения, применять "сплошную кассацию", установить "разумный срок" рассмотрения, не превышающий 6 месяцев, а также проводить судебный процесс с обязательным участием сторон. В свою очередь высший судебный орган сосредоточится на надзоре и обеспечении единообразия судебной практики;
  • представил информацию о работе административной юстиции и развитии международного сотрудничества. Председатель Верховного суда рассказал о цифровизации и внедрении элементов искусственного интеллекта с целью повышения прозрачности деятельности судов и доступа к правосудию.

Глава государства обратил особое внимание на качество проводимых реформ судебной системы и обеспечение законности при рассмотрении дел во всех инстанциях.

Напомним, в конце марта Токаев подписал законы о реформировании судебной системы в Казахстане.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Верховный суд:

  1. рассматривает судебные дела и материалы, отнесенные к его подсудности;
  2. изучает судебную практику и по итогам ее обобщения рассматривает вопросы соблюдения законности при отправлении правосудия судами республики;
  3. принимает нормативные постановления, постановления;
  4. осуществляет другие полномочия, предусмотренные законом.

Верховный суд состоит из председателя и судей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2045711-tokaev-vstretilsya-s-predsedatelem-verhovnogo-suda-aslambekom-mergalievym/

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