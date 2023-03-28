Токаев подписал законы о реформировании судебной системы в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 28 марта, подписал законы, которые касаются реформ в судебной системе Казахстана, сообщается на .

Всего президент подписал два закона:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы";

"О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан".

Оба законопроекта (на тот момент) были рассмотрены сенатом 15 марта.

Как отмечал председатель палаты, законопроекты разработаны группой депутатов во исполнение поручений главы государства, направленных на совершенствование судебной системы и порядка судопроизводства.

Законами предусмотрено введение нового механизма избрания председателей районных судов и усиление гарантий неприкосновенности судей.

Также в законы включены положения, касающиеся совершенствования апелляционного института, нормы, направленные на повышение роли Высшего Судебного Совета и другие.

"Законы призваны обеспечить доступ граждан к справедливому, независимому и профессиональному суду. Для этого будет усилена независимость судей и усовершенствован порядок судопроизводства. В целом, принятые законы будут способствовать формированию судебной системы в соответствии с запросами граждан и бизнеса", – сказал тогда Маулен Ашимбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014301-tokaev-podpisal-zakony-o-reformirovanii-sudebnoy-sistemy-v-kazahstane/