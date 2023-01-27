Глава КТЖ доложил Токаеву о результатах работы компании

Нурлан Сауранбаев на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства был проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, планах развития сферы железнодорожного транспорта на предстоящий период, а также о ходе исполнения поручений.

По словам Нурлана Сауранбаева, грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 млрд тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны. Общий объем контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тысячи контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о реализации инфраструктурных проектов. Всего в течение трех лет планируется построить 1285 километров путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85%.

Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов "Актау" и "Курык", а также сотрудничеству с крупными международными транспортно-логистическими компаниями.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.

Отметим, что АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы" выполняет функции оператора магистральной железнодорожной сети, занимается перевозкой пассажиров и грузов.

Как сообщается на официальном сайте КТЖ, компания реализует инфраструктурные проекты в рамках госпрограммы "Нурлы жол", участвует в реализации Плана нации "100 конкретных шагов", продолжает модернизировать транспортные активы, участвует в институциональном развитии международных транспортных коридоров и устранении нефизических барьеров при осуществлении перевозок

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2007086-gruzooborot-ktzh-dostig-istoricheskogo-maksimuma-dolozhil-glava-kompanii-tokaevu/