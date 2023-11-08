Токаеву доложили о ходе разработки очередного законопроекта

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандосом Шаймардановым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева.

Жандос Шаймарданов:

представил анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике страны;

проинформировал о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро нацстатистики в цифровое ведомство;

доложил о разработке законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.

По итогам встречи глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.

Напомним, в середине октября президент Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge заявил о реформе Бюро национальной статистики в Казахстане – по его словам, оно станет "цифровым".

"Необходимо принять комплексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством", – заявлял глава государства.

По информации на официальном сайте, в задачи Бюро нацстатистики входят: