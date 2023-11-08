Токаеву доложили о ходе разработки очередного законопроекта
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Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандосом Шаймардановым, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева.
Жандос Шаймарданов:
- представил анализ реализации структурных и институциональных реформ в экономике страны;
- проинформировал о ходе осуществления программы реформирования национальной статистики и исполнения его поручения по трансформации Бюро нацстатистики в цифровое ведомство;
- доложил о разработке законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.
По итогам встречи глава государства подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил продолжить работу в этом направлении.
Напомним, в середине октября президент Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge заявил о реформе Бюро национальной статистики в Казахстане – по его словам, оно станет "цифровым".
"Необходимо принять комплексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством", – заявлял глава государства.
По информации на официальном сайте, в задачи Бюро нацстатистики входят:
- формирование статистической методологии;
- осуществление статистической деятельности с соблюдением принципов государственной статистики;
- удовлетворение потребности общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации;
- осуществление иных задач, возложенных на Бюро национальной статистики, в пределах своей компетенции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044787-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-aspir-zhandosom-shaymardanovym/