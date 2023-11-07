Токаев дал конкретные поручения ректору КазНУ по улучшению качества образования

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня принял ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На официальном сайте Акорды говорится, что на встрече президент был ознакомлен с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы. Кроме того, ректор представил Касым-Жомарту Токаеву стратегический план развития КазНУ, который в следующем году отметит свое 90-летие.

Как сообщил Жансеит Туймебаев, на данный момент вуз реализует 400 научных проектов, общая стоимость которых составляет 8,1 млрд тенге.

Глава государства также был проинформирован, что 12 октября на базе КазНУ начал свою работу филиал китайского Северо-Западного политехнического университета. Соглашение об открытии данного филиала было подписано в ходе официального визита президента РК в Китае в мае текущего года.

Кроме того, Токаеву доложили о реализации с 2024 по 2026 год второго этапа строительства городка КазНУ. Планируется построить восемь учебных корпусов, технопарк и 12 общежитий. В ближайшее время начнется возведение трех общежитий на 3180 мест.

В завершение встречи глава государства дал конкретные поручения по улучшению качества образования, повышению вклада науки в развитие страны и модернизации университетского городка.

Напомним, в мае во время своего визита в Китай Касым-Жомарт Токаев заявил о желании открыть в Казахстане филиал крупного китайского вуза.

"С удовлетворением отмечаю растущий интерес наших стран к укреплению сотрудничества в сфере образования и науки. С учетом высокого качества технического образования в КНР, хотел бы вновь отметить наш интерес к открытию в Казахстане филиала одного из крупных вузов Китая", – сказал он тогда.

Добавим, что по информации на сайте вуза, Казахский национальный уни­верситет имени аль-Фараби – один из старейших университетов в Казахстане. 23 октября 1991 года университету было присвоено имя великого ученого Востока, мыс­лителя, энциклопедиста, "Второ­го учителя мира" Абу Насра Аль-Фараби.

КазНУ был открыт в 1934 году. За годы своей деятельности он выпу­стил тысячи специалистов, кото­рые вносят большой интеллекту­альный вклад в государственное управление, развитие науки, об­разования, культуры, формирова­ние современного бизнеса и ин­новационной экономики.