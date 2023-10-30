Мейрхат Касымбаев покинул пост главы "КазАвтоЖола"

Мейрхат Касымбаев сегодня сообщил у себя в соцсетях, что по собственному желанию покинул пост председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол", передает NUR.KZ.

"Сегодня по собственному желанию покидаю пост председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол". В течение практически двух лет мы с моими коллегами бросили все силы на то, чтобы завершить так называемые дорожные "долгострои". Проведена огромная работа. Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день на республиканской сети автодорог нет ни одного проекта, который простаивает. Если говорить языком цифр, за два года уложено 7 млн тонн асфальтобетонной смеси – это около 2,5 тыс. км нового асфальта", – написал он в своем официальном Instagram-аккаунте.

По его словам, реанимированы и подходят к завершению проблемные объекты Атырау-Астрахань, Казталовка-Жанибек-граница РФ, Униге-Бисен-Сайхын. Практически полностью обеспечен проезд по направлениям Актобе-Кандыагаш, Ушарал-Достык, Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск, Караганда-Балхаш, Курты-Бурылбайтал, Мерке-Бурылбайтал.

Он отметил, что по поручению главы государства была проведена работа в рамках создания единой автодорожной компании. Компания ежегодно обновляла материально-техническую базу и парк специальной дорожной техники.

Касымбаев также сообщил об увеличении количества спецтехники на порядка 400 единиц, что, как он отметил, позволит значительно улучшить качество работ по содержанию автодорог.

"Не секрет, что автодорожная отрасль многократно подвергалась критике как со стороны руководства страны, так и населения. Есть, так скажем, определенный ряд проблемных вопросов, к решению которых необходимо подходить системно. По поручению президента в целях урегулирования текущей ситуации с прошлого года ведутся работы по реформированию отрасли. Так, инициированы вопросы полноценного применения международных общепринятых правил и контрактов, которые позволят поменять подход к планированию проекта и перейти от количества к качеству", – добавил он.

Кроме того, Мейрхат Касымбаев подчеркнул, что за весь период пребывания на посту руководителя компании он и его коллеги регулярно находились на участках строительства и в ручном режиме контролировали ход выполнения работ.

Добавим, что по информации на сайте "КазАвтоЖола", Мейрхат Касымбаев родился 21 апреля 1980 года в Восточно-Казахстанской области.

Он окончил Казахскую государственную юридическую академию, а также Казахский гуманитарно-юридический университет. Прошел курсы по государственному управлению в Лондонской школе экономики и политических наук, повышение квалификации в Сингапуре.

Свой трудовой путь он начал в 2005 году с должности помощника председателя Агентства РК по делам государственной службы.

В 2007 году он работал советником председателя Агентства РК по делам государственной службы.

С 2007 по 2008 год – директор Департамента правового обеспечения государственной службы Агентства РК по делам государственной службы.

С 2008 по 2009 год – секретарь посольства РК в Узбекистане.

С 2009 по 2011 год – советник, управляющий делами посольства РК в РФ.

С 2011 по 2019 год – вице-президент, член наблюдательного совета холдинга ТОО "СП КазГерСтрой", ТОО Bereke Astana Group.

В 2019 году его назначили генеральным директором ТОО "СП КазГерСтрой".

С 2019 по 2020 год – советник председателя наблюдательного совета ТОО "АСТАНА-АВТО-СТРОЙ".

С 2020 по 2021 год – советник директора ТОО "КазСнабСтройСервис".

Напомним, Мейрхат Касымбаев был назначен на эту должность в феврале прошлого года.