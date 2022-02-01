Мейрхат Касымбаев стал новым председателем правления НК "КазАвтоЖол"

Мейрхат Касымбаев. Фото: пресс-служба НК "КазАвтоЖол"

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Мейрхат Касымбаев назначен на должность председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Мейрхат Касымбаев родился 21 апреля 1980 года в Восточно-Казахстанской области.

Кандидат экономических наук. Закончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет. Получил специальности юриста и финансиста.

Прошел курсы по государственному управлению в Лондонской школе экономики и политических наук, а также повышение квалификации в Сингапуре.

11 лет проработал в различных должностях в правоохранительных органах и структурах государственной службы. Более 10 лет – в сферах дорожного и инфраструктурного строительства.

Имеет государственные награды, благодарственные письма.

Является попечителем образовательного фонда IQanat, который занимается поддержкой учеников из сельской местности.

Напомним, что сегодня бывший глава НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы сообщил о своем уходе с поста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1954085-meyrhat-kasymbaev-stal-novym-predsedatelem-pravleniya-nk-kazavtozhol/