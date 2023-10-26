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Открыты ли в отношении Кульгинова какие-либо дела, ответили в Генпрокуратуре

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Алтай Кульгинов
Алтай Кульгинов. Фото: akorda.kz

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах сената рассказал, заведены ли дела и ведется ли сейчас проверка в отношении экс-акима Астаны Алтая Кульгинова, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали представители СМИ, ранее общественники, которые занимаются антикоррупционными делами, заявили, что обнаружили нарушения в деятельности Кульгинова на посту акима Астаны.

В связи с этим журналисты поинтересовались у заместителя генпрокурора, были ли заведены уголовные дела в отношении бывшего градоначальника.

"Данными о том, проводится ли в отношении бывшего акима проверка или есть ли какое-то досудебное расследование, я не располагаю сейчас. У меня нет информации о том, что была какая-то проверка или расследуется какое-то уголовное дело", - заявил Чиндалиев.

Напомним, Алтай Кульгинов занимал пост акима Астаны с июня 2019 года до декабря 2022 года. На этом посту его сменил Женис Касымбек, а сам Кульгинов тогда был назначен заместителем премьер-министра. Однако в июне этого года его освободили от этой должности.

Согласно информации с официального сайта АО "НК "Kazakh Invest", Кульгинов Алтай Сейдирович родился в 1978 году.

Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А.Ясави, Академию государственного управления при президенте РК и Университет Абердина в Британии по программе "Болашак".

Магистр государственного и местного управления, магистр международного коммерческого права.

В разные годы работал на различных должностях в Министерстве юстиции, Агентстве государственной службы, Генеральной прокуратуре и Администрации президента.

С 2008 по 2010 год являлся заместителем генерального директора ТОО "Алаш Медиа Групп".

С 2012 по 2013 год работал заместителем акима Западно-Казахстанской области, в 2013 году был назначен акимом Уральска, а в 2016-м - акимом ЗКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2042597-otkryty-li-v-otnoshenii-kulginova-kakie-libo-dela-otvetili-v-genprokurature/

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