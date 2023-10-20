Почти 850 млн тенге потратит акимат одного из районов Астаны на праздничные украшения

Акимат Есильского района столицы намерен потратить на праздничные украшения почти 850 миллионов тенге. Такой лот появился на портале госзакупок, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как передает телеканал, в акимате заявили, что район является центральным, а потому его ежедневно посещает большое количество гостей не только из других регионов Казахстана, но и из-за рубежа. Соответственно, деньги нужны как на праздничные украшения, так и на оформление проспектов флагами приезжающих в Казахстан иностранных делегаций, постановку оборудования для проведения концертов и выставок.

Кроме того, расходуют бюджет на оформление торжественных мероприятий к памятным датам.

"Сумма обеспечивает оформление данных пространств малыми архитектурными формами, их ремонт и восстановление ко всем государственным, национальным праздникам – Дню Конституции, Дню республики, Дню независимости, к Новому году и т. д.

Кроме того, в праздничные даты магистральные улицы и мосты оформляются флагами. Также, учитывая, что на территории района «Есиль» проводятся международные мероприятия с участием официальных делегаций иностранных стран, предусмотрено соответствующее оформление", - заявили в акимате района Есиль города Астаны.

Источник: КТК