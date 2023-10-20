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Почти 850 млн тенге потратит акимат одного из районов Астаны на праздничные украшения

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Столица Казахстана
Астана. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

Акимат Есильского района столицы намерен потратить на праздничные украшения почти 850 миллионов тенге. Такой лот появился на портале госзакупок, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как передает телеканал, в акимате заявили, что район является центральным, а потому его ежедневно посещает большое количество гостей не только из других регионов Казахстана, но и из-за рубежа. Соответственно, деньги нужны как на праздничные украшения, так и на оформление проспектов флагами приезжающих в Казахстан иностранных делегаций, постановку оборудования для проведения концертов и выставок.

Кроме того, расходуют бюджет на оформление торжественных мероприятий к памятным датам.

"Сумма обеспечивает оформление данных пространств малыми архитектурными формами, их ремонт и восстановление ко всем государственным, национальным праздникам – Дню Конституции, Дню республики, Дню независимости, к Новому году и т. д.

Кроме того, в праздничные даты магистральные улицы и мосты оформляются флагами. Также, учитывая, что на территории района «Есиль» проводятся международные мероприятия с участием официальных делегаций иностранных стран, предусмотрено соответствующее оформление", - заявили в акимате района Есиль города Астаны.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2041794-pochti-850-mln-tenge-potratit-akimat-odnogo-iz-rayonov-astany-na-prazdnichnye-ukrasheniya/

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