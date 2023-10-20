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Токаев обсудил предложения по стимулированию геологической отрасли в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев с ветеранами геологической отрасли Казахстана
Касым-Жомарт Токаев с ветеранами геологической отрасли Казахстана. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ветеранов-геологов Казахстана. На встрече были обсуждены актуальные вопросы отрасли, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев встретился с заслуженными деятелями геологической отрасли страны – академиком Национальной академии наук Серикбеком Даукеевым, президентом ТОО "Меридиан Петролеум" Балтабеком Куандыковым, директором Института геологических наук имени К.И. Сатпаева Героем Жолтаевым и президентом общественного объединения "Академия минеральных ресурсов" Булатом Ужкеновым.

На встрече президент отметил, что геологическая отрасль является основой поступательного развития всего недропользования и важной составляющей экономики страны.

По мнению главы государства, отрасль нуждается в новом импульсе, особенно в части геологоразведки и комплексного изучения недр. Поэтому в недавнем Послании перед правительством поставлена задача довести площадь геолого-геофизической изученности к 2026 году до 2,2 млн квадратных километров.

Как сказал Касым-Жомарт Токаев, в целях привлечения иностранных инвесторов, капитала и современных технологий в геологоразведку принимаются комплексные меры. При этом важно сохранить баланс между открытостью геологической сферы для инвестиций и обеспечением интересов государства.

Также были обсуждены актуальные вопросы геологической отрасли и предложения по ее стимулированию.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность ветеранам за их весомый вклад в развитие отечественной геологии.

Напомним, в своем послании народу президент заявил, что одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов.

"В нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором", – заявил тогда он.

По его мнению, двигатель отрасли – частные компании, поэтому в Казахстане нужны гибкие условия для привлечения крупных частных инвестиций.

"Задача правительства – довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих полутора миллионов до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров. Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути превратившихся в "новую нефть", – подчеркивал Токаев.

Также мы рассказывали о том, какие полезные ископаемые есть в Казахстане и в каких регионах они залегают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2041587-tokaev-obsudil-predlozheniya-po-stimulirovaniyu-geologicheskoy-otrasli-v-kazahstane/

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