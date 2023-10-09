Свыше 900 попыток перечислить деньги на счета экстремистов заблокировали в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова. Президент дал главе АФМ ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Токаев и Элиманов. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах работы Агентства по финансовому мониторингу за 9 месяцев текущего года и планах на предстоящий период.

Из доклада Жаната Элиманова:

за отчетный период обеспечен возврат государству активов на 217 млрд тенге, а также достигнуто снижение уровня теневой экономики до 18,7%;

правоохранительным органам передано 229 аналитических материалов, а также налажена практика блокирования финансовых операций наркодельцов. Это ограждает граждан, особенно молодежь, от онлайн-покупок наркотиков;

закрыт доступ к 924 банковским счетам, которые использовались для отмывания наркодоходов;

создано спецподразделение по противодействию экономическим преступлениям с использованием криптоактивов;

разработан механизм ареста криптокошельков и изъятия цифровой валюты;

ликвидирована деятельность 9 незаконных криптообменников, по которым обороты превысили 17 млрд тенге;

впервые в Казахстане преступный доход в криптовалюте на 47 млн тенге изъят и размещен на спецсчете Агентства на криптобирже Binance;

идентифицировано и заблокировано 976 попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

Глава государства дал ряд конкретных поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства. Президент особо отметил необходимость усилить меры по защите добросовестного бизнеса и противодействию финансовым и экономическим преступлениям.

Напомним, что также сегодня Токаев провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым. Президент дал министру ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране.