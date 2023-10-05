Каких сотрудников сейчас ценят на рынке труда в Казахстане, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Республиканском съезде педагогов рассказал, каких сотрудников сейчас ценят работодатели в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как передает официальный Telegram-канал Акорды, глава государства заявил, что дети должны получать современное передовое образование.

"Сегодня рынок труда стремительно меняется. Искусственный интеллект проникает во многие сферы. Этот процесс, безусловно, с каждым годом будет набирать обороты. Профессия, востребованная сегодня, завтра может оказаться ненужной. По прогнозам ученых, к 2050 году до половины нынешних профессий будут заменены цифровыми и техническими системами", – сказал президент.

Он подчеркнул, что поэтому казахстанцы должны овладеть навыками, необходимыми в условиях нового времени. Это очень важная задача.

"Раньше говорили "диплом прокормит тебя всю жизнь". Сегодня же актуален принцип "получай образование всю жизнь". Сейчас для работодателей главное – не диплом или сертификат.

Они ценят прежде всего дисциплинированных и старательных молодых специалистов, открытых к новым знаниям, готовых адаптироваться к меняющимся реалиям. Иными словами, они обращают внимание на способности сотрудника, а не на бумажку в его руках.

Поэтому каждый человек должен постоянно учиться. Такое стремление к знаниям должно прививаться ребенку со школьной скамьи. Если мы хотим, чтобы наши дети стали грамотными специалистами, то прежде всего необходимо обеспечить высокое качество среднего образования", – отметил глава государства.

Также сегодня, выступая на съезде педагогов, Токаев заявил, что давление на учителей через частую смену квалификационных требований нужно прекратить. Также он заявил о поддержке молодых учителей.

Президент высказался и о проблеме нехватки мест в школах страны. По его словам, благодаря проекту "Комфортная школа" проблема нехватки мест в школах может решиться.