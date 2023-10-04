За что отвечают премьер-министр Казахстана и его заместители

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между ним и его заместителями, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Primeminister.kz.

Главой кабмина Казахстана сейчас является Алихан Смаилов. У него есть шесть заместителей, каждый из которых курирует определенные сферы в жизни страны.

Согласно информации на официальном сайте правительства, Смаилов подписал распоряжение о распределении обязанностей между премьер-министром и заместителями премьер-министра Республики Казахстан.

Премьер-министр Алихан Смаилов

В круг обязанностей премьер-министра РК входит руководство деятельностью правительства. Решение стратегических вопросов экономической, финансовой, фискальной и таможенной политики, государственного бюджета. Вопросы межгосударственных отношений и международного сотрудничества.

Наряду с этим за премьер-министром закреплены вопросы привлечения иностранных инвестиций и улучшения инвестиционного климата, обороны и правопорядка, управления государственными активами, цифровизации отраслей и развития цифровой экономики, развития оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, премьер-пинистр руководит работой Республиканской бюджетной комиссии, Совета по экономической политике, Национальной комиссии по модернизации и других консультативно-совещательных органов.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр

За первым заместителем премьер-министра Романом Скляром закреплены вопросы оперативного управления экономикой и региональной политики, развития транспортной инфраструктуры и логистики, строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазового сектора и нефтехимии.

Он также курирует вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности, развития возобновляемых источников энергии, промышленности, угольной и атомной промышленности, ядерной энергетики, инноваций, технического регулирования, электроэнергетики, геологии и недропользования, экспортного контроля, охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы.

Вместе с тем Роман Скляр координирует работу по подготовке и прохождению отопительных сезонов, развитию специальных экономических и индустриальных зон, увеличению доли казахстанского содержания при закупках товаров, работ и услуг организациями и госорганами, а также обеспечению космической деятельности и военной безопасности, развитию инфраструктуры туризма и спорта, и т.д.

Зампремьер-министра – глава Аппарата правительства Галымжан Койшыбаев

В ведение заместителя премьер-министра — ауководителя Аппарата правительства РК Галымжана Койшыбаева входят вопросы организационно-правового, экспертно-аналитического, кадрового, информационного и материально-технического обеспечения деятельности премьер-министра и правительства, дебюрократизации госаппарата, реализации административной реформы госорганов.

Кроме того, он занимается вопросами цифровизации центральных и местных исполнительных органов. Координирует создание единой системы информационно-телекоммуникационного обеспечения госорганов, деятельность центральных и местных исполнительных органов, законотворческую работу. Осуществляет контроль за исполнением актов и поручений главы государства, данных правительству, актов правительства, поручений премьер-министра.

Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев

Заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев координирует вопросы финансового сектора, макроэкономической политики, бюджетной, налоговой и таможенной политики, системы государственного планирования, тарифной политики, развития малого и среднего предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, включая вопросы концессий.

Также за ним закреплены вопросы инвестиционной политики, регулирования естественных монополий, развития конкуренции и защиты прав потребителей, развития проектного управления, координации международных финансовых институтов.

Вместе с тем в круг обязанностей входят рассмотрение и решение проблемных вопросов бизнеса, в том числе в части снижения административных барьеров, реформирования деятельности субъектов квазигосударственного сектора и др.

Заместитель премьер-министра Мурат Нуртлеу

В сферу деятельности заместителя премьер-министра Мурата Нуртлеу входят вопросы реализации внешнеполитического курса, осуществления внешнеэкономической политики и продвижения международного имиджа РК, а также координации заключения, выполнения, изменения, приостановления и прекращения действия международных договоров, в том числе вопросы демаркации, делимитации государственной границы РК.

Наряду с этим он курирует вопросы привлечения внешних инвестиций, улучшения инвестклимата и формирования положительного имиджа РК на международных рынках, расширения финансовых, научных и научно-технических, культурных, а также иных связей с иностранными государствами и международными организациями, международного сотрудничества в области миграции.

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова

За заместителем премьер-министра Тамарой Дуйсеновой закреплены вопросы развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, социальной политики, занятости, взаимодействия государства и гражданского общества, молодежной и семейной политики, межконфессионального и межэтнического согласия.

Кроме того, она курирует вопросы развития культуры и спорта, государственного языка, демографической и миграционной политики, реализации программы "Ауыл аманаты" и др.

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин курирует вопросы торговой политики, агропромышленного комплекса, земельных отношений, сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и Всемирной торговой организации.

Он также координирует деятельность акционерных обществ "НК "QazExpoCongress" и "Экспортная страховая компания "KazakhExport".

Сентябрьские перестановки в кабмине

Напомним, что в начале осени произошли некоторые изменения в составе кабмина Казахстана.

У премьер-министра Алихана Смаилова, который сохранил свой пост, изменились должности двух из шести его заместителей:

Тамара Дуйсенова ранее совмещала должность министра труда и соцзащиты и заместителя премьер-министра – теперь она только зампремьера;

Серик Жумангарин также совмещал посты министра торговли и интеграции с заместителем премьер-министра – теперь он только зампремьера.

Остальные 4 заместителя премьер-министра не менялись: это первый заместитель Роман Скляр, заместитель премьера и руководитель аппарата правительства Галымжан Койшыбаев, а также уже перечисленные выше Мурат Нуртлеу и Ерулан Жамаубаев.

1 сентября указом Касым-Жомарт Токаева путем реорганизации других министерств были созданы новые:

Министерство водных ресурсов и ирригации;

Министерство транспорта;

Министерство туризма и спорта;

Министерство культуры и информации;

Министерство промышленности и строительства.

Позже определились главы новых министерств. Но и в некоторых уже существующих ведомствах сменилось руководство.