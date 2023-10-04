"Это требование законодательства": глава Минфина о публикации ИИН так называемых "иноагентов"

Сегодня глава Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса ответил, насколько правомерна публикация в открытом доступе ИИН людей, получающих иностранное финансирование, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, почему к составлению списка людей, которые получают финансирование из-за рубежа, подошли выборочно. Они отметили, что есть люди, которые получают иностранное финансирование, но не вошли в этот список.

"Их никто за руки не ловил, анкетный опрос не делал. Есть финансовая отчетность, которую вы сами сдаете. Есть форма отчетности, по которой вы сдаете, поскольку получаете помощь от иностранных государств. Если компании, предприятия либо другие лица также получают, но не сдают отчетность, можете предоставить мне список. Мы разберемся", – заявил в ответ глава Минфина.

Он также прокомментировал вопрос о том, для чего этот список сделали публичным и насколько правомерна публикация ИИН физлица.

"Это требование законодательства. Есть юридическое заключение, и в том числе со стороны Минюста, поэтому здесь никаких ущемлений прав либо нарушений не усматривается", – заявил Жамаубаев.

Напомним, в прошлом месяце представители казахстанского Минфина обнародовали список физических и юридических лиц, которые получают финансирование из-за границы. Он состоит из 240 пунктов, в котором прописаны наименования организаций или имена физлиц и, соответственно, их БИН или ИИН.

Позже вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказывал, в каком случае в список финансируемых из-за рубежа лиц будут включать соответствующие государственные органы.

"У нас четко ограничены услуги, виды деятельности, по которым публикуются эти данные. Если это проведение исследований, анкетирование, четкий перечень услуг, целевое направление данных денег, по ним мы получаем соответствующую форму налоговой отчетности. Они представляют отчетность по данной категории целевого назначения денег – и мы публикуем.

А если госорган получил деньги на другие цели, мы их не публикуем. Если госорган получил деньги, или проводят какой-то конкурс – это прозрачно, видно через сайты, бюджеты, сайт госзакупок", – сообщал тогда чиновник.

При этом Биржанов также объяснял публикацию ИИН физлиц в открытом доступе.

"Данные о налогоплательщиках в соответствии с 30-й статьей не являются налоговой тайной. Наименование ИИН и БИН не являются налоговой тайной. Поэтому мы можем размещать данные по налогоплательщикам по их ИИН", – подчеркивал он.