Токаев посетил Дворец школьников SANA в Астане (фото)

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Дворец школьников SANA в Астане, где дети могут обучаться в 60 кружках и спортсекциях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства посетил Дворец школьников SANA в Астане, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

️В современном пятиэтажном здании работают более 60 кружков и спортивных секций для подростков от 5 до 17 лет. Они разделены на несколько направлений: техническое творчество, декоративно-прикладное искусство, социальные науки, музыка и хореография, спорт. Центр может одновременно принимать до 700 детей.

В здании площадью 7500 квадратных метров помимо учебных кабинетов, оснащенных новейшими технологиями, также имеются плавательный бассейн, актовый зал, фото- и подкаст-студии.

Глава государства осмотрел кабинеты по сборке Lego, робототехнике, 3D-моделированию, гончарному искусству, кружки ударных инструментов, домбры и плавательный бассейн. Президент также побеседовал с преподавателями центра, детьми и их родителями.

"В каждом городе, районе должны быть подобные центры. Недавно я провел встречу с представителями бизнеса. Это необходимо для детей, для подрастающего поколения. Поэтому решение этого вопроса должно быть приоритетным", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Центр SANA построен консорциумом Damu Development Group в рамках социальной ответственности бизнеса. Учредитель компании Абзал Сагымбаев отметил, что в дальнейшем планируется строительство нескольких центров развития, социальных и медицинских объектов.

По словам акима Астаны Жениса Касымбека, до 2029 года в столице будет построено 15 таких дворцов школьников. Строительство 5 центров начнется в ближайшее время.

Напомним, в августе глава государства посетил школу Prometheus School, расположенную в Алматы. Токаев ознакомился с учебными кабинетами, лабораторией естествознания, авторскими методиками преподавания школьных предметов Daryn Go, Booky-Wooky, а также инфраструктурой учебного заведения.

Также в ходе визита учащийся этой школы Салим Копеев подарил президенту органайзер для рабочего стола, который смастерил сам.

Как рассказали преподаватели, мальчик собрал этот органайзер на 3D-принтере – это был его научный проект.