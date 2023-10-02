Токаев встретился с Елеусином Сагиндиковым

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с государственным деятелем Елеусином Сагиндиковым. Они обменялись мнениями о развитии страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и ветеран труда Елеусин Сагиндиков, долгие годы занимавший различные высокие государственные посты, обменялись мнениями о развитии страны, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане по инициативе президента.

️Он также высказал свои предложения по реализации основных задач, озвученных главой государства в нынешнем послании народу Казахстана "Экономический курс справедливого Казахстана", в частности, по определению приоритетов в развитии регионов, а также совершенствованию работы местных и центральных исполнительных органов.

Напомним, что сегодня президент Токаев встретился также с председателем правления АО "Казпочта" Асел Жанасовой.

По информации на сайте ИПС "Параграф", Сагиндыков Елеусин Наурызбаевич родился 1 мая 1947 года в Актюбинской области.

Окончил Актюбинский педагогический институт по специальности учителя математики, Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик". Является доктором экономических наук.

Трудовой путь начал в 1965 году.

С 1992 по 1994 год был замминистра образования РК.

С 1994 по 1995 год – консультант Верховного совета.

В 1995-1996 годах – заместитель акима Актюбинской области.

С 1996 по 2002 год – аким Актобе.

С 2004 по 2011 год – аким Актюбинской области.