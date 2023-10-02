Глава "Казпочты" рассказала Токаеву об открытии логистического хаба в Астане на этой неделе

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Казпочта" Асел Жанасову, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президенту было доложено об итогах работы АО "Казпочта" за 8 месяцев 2023 года, говорится на официальном сайте.

В частности, за счет оптимизации расходов, развития электронной коммерции и других финансовых услуг компания впервые за 5 лет перестала быть убыточной и получила чистую прибыль. Доходы "Казпочты" за 8 месяцев выросли на 44 %, или на 16,7 млрд тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщила Асел Жанасова, планируется расширить филиальную сеть, обеспечив доступ к почтовым, финансовым, агентским, социальным и государственным услугам в самых отдаленных уголках Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что АО "Казпочта" создает единую экосистему для субъектов рынка электронной коммерции. Для этого компания развивает фулфилмент-центры, проводит работу по открытию пунктов выдачи заказов для популярных отечественных и зарубежных маркетплейсов, расширяет сеть складских помещений и почтоматов.

Главе государства была представлена информация, что планируется строительство логистических хабов в Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях. На этой неделе откроется логистический хаб в Астане.

По итогам встречи президент поручил продолжить работу по финансовому оздоровлению компании и расширению спектра предоставляемых социальных и государственных услуг для сельских населенных пунктов.

На официальном сайте парламента РК сообщается, что несколько дней назад глава "Казпочты" сообщила депутатам, что компания получила земельные участки под строительство логистических хабов в городе Актобе, в Туркестанской и Алматинской областях.

В октябре этого года в Астане запускается логистический хаб на 10 тысяч кв.м с фулфилмент-центром. Открытие таких центров по стране, по ее словам, даст казахстанским компаниям возможность роста на рынке электронной торговли.

Стоит отметить, что ровно год назад Асел Жанасова возглавила "Казпочту". До этого она была вице-министром торговли и интеграции Казахстана.