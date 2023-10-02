Представляет ли угрозу публикация ИИН в списке "иноагентов", пояснили в мажилисе

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева объяснила, можно ли понести ответственность за публикацию данных по так называемому реестру "иностранных агентов", передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметила сегодня депутат мажилиса Екатерина Смышляева, сейчас определение "персональных данных" безгранично большое.

"Поэтому мы и взялись за его исправление в законодательстве. И то, как оно трактуется, говорит о том, что норма неоднозначная. Одни считают, что ИИН – это персональные данные, другие – что нет.

Насчет ответственности: все, кто нарушил закон о защите персональных данных, должен нести ответственность. Публичная публикация любых реестров – это требование. Но то, что должны быть опубликованы персональные данные, такого требования нигде нет", – сказала она.

По ее словам, достаточно было наименования.

"Вопрос немного не в нашей компетенции, но, думаю, что с этим вопросом тоже разберутся. По идее, они вправе подавать в суд за публикацию персональных данных. Но сам по себе ИИН без имени не определит личность.

Международный стандарт такой: персональные данные – это те данные, которые помогают идентифицировать личность. А цифры ИИН без других сведений не помогут вам определить личность", – пояснила депутат.

Напомним, 20 сентября представители Минфина РК обнародовали документ "Реестр лиц, получающих деньги и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, подлежащих опубликованию".

Список был сформирован по итогам первого полугодия 2023 года. Он состоит из 240 пунктов, в котором прописаны наименования организаций или имена физлиц и, соответственно, их БИН или ИИН.

Позже у вице-министра финансов Ержана Биржанова спросили насколько оправдано то, что ИИН лиц, вошедших в вышеуказанный список, были выложены в открытый доступ. По его словам, все было сделано в рамках закона.

Кроме того, КГД, как отметил Биржанов, не публиковал персональные данные физических лиц.

О данном списке "иноагентов" высказался также посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм. Он отметил, что американская сторона сейчас за этим внимательно наблюдает.

"Как я понимаю, нахождение в этом списке казахстанском сейчас не подразумевает никаких последствий, связанных с законом для людей и организаций, которые оказались в списке. И это не несет никаких последствий для их ежедневной работы.

Если это действительно так, то нам бы хотелось, чтобы ситуация такой и оставалась, чтобы не было никаких последствий, никаких препятствий для работы данных организаций", – заявил Розенблюм.