Руководителей трех управлений акимата наказали в Шымкенте

В Шымкенте к дисциплинарной ответственности привлекли руководителей трех управлений акимата Шымкента, сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Как рассказали в Антикоре журналистам, чиновников уличили в приеме на работу соискателей, не представивших декларации об активах и обязательствах, хотя это прямое нарушение законодательства. Нарушения выявили во время мониторинга.

Теперь руководители сразу трех управлений должны выплатить штраф в 100 МРП, то есть 345 тыс. тенге. Если ситуация повторится, им грозит увольнение.

"Руководитель не имеет права, по закону о противодействии коррупции, наделить полномочиями лицо, если он до своего назначения не сдал декларацию об активах и обязательствах.

Будучи новым государственным служащим, должностным лицом, кандидат-соискатель должен показать свои фактическое имущество и доходы", - пояснил руководитель Управления превенции Департамента Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту Алексей Колосков.

Напомним, всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

- с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

- с 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги.

- с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги.

- с 1 января 2025 года:

оставшиеся категории граждан

С начала этого года стартовал второй этап всеобщего декларирования в Казахстане. Ранее в нашем материале мы разъясняли, кто и какую декларацию должен сдать в 2023 году.

При этом на сайте "Электронного правительства" указано, какие формы деклараций должны будут сдавать физлица при всеобщем декларировании. Так, при вхождении в систему декларирования будет представляться декларация об активах и обязательствах (форма 250.00).

В последующем население будет сдавать ежегодно декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00).

При этом, как разъясняли в КГД, если не сдать декларацию в срок, последует сначала предупреждение, а затем - штраф в 15 МРП (51,7 тыс. тенге). Проверять наличие ошибок по декларациям начнут только с 2025 года, когда будет полностью внедрено всеобщее декларирование.

К слову, недавно министр финансов Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос, почему в свободном доступе до сих пор нет деклараций чиновников.

"Ранее же уже был закон, что чиновники уже должны были публиковать декларации. Но по какой-то причине кто-то оттягивает. Решили, каким образом: у нас всеобщее декларирование делится на несколько этапов. Конечный - в 2025 году. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать, на кого какое имущество записано", - подчеркнул Жамаубаев.