Замакима Актау совмещал работу и бизнес, за что был наказан

В Актау за незаконное ведение бизнеса наказали заместителя акима – на представителя городской администрации наложили штраф в размере 483 тыс. тенге, передает Lada.kz.

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил глава департамента Антикора по Мангистауской области Шамурайт Шаменов.

С его слов, с начала года их департамент составил 30 административных протоколов, по результатам рассмотрения которых в бюджет уплачено штрафов на сумму 10 миллионов тенге.

В числе нарушителей оказался заместитель акима Актау.

Как рассказали в Антикоре, чиновник, зная об имеющихся ограничениях, осуществлял предпринимательскую деятельность в нарушение требований 154-й статьи адмкодекса – "Занятие предпринимательской деятельностью лицом, для которого установлен законодательством РК запрет на осуществление такой деятельности".

За это на него наложили штраф в размере 483 тысяч тенге.

В штате акимата Актау, по данным с его официального сайта, числится три заместителя акима – Имаммахмут Шагирбаев, Ербол Жумагазин и Нуртас Сали.

Также стоит отметить, что в городе на днях сменился аким – им стал бывший заместитель главы Мангистауской области Улугбек Тналиев. Ранее городом руководил Ербол Избергенов.