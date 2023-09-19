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Риски полной остановки Жамбылской ГРЭС прокомментировали в Минэнерго

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Жамбылская ГРЭС
Жамбылская ГРЭС. Фото: zhgres.kz

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов сегодня в кабмине заявил о возможности ограничения потребителей в случае сбоев в работе Жамбылской ГРЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Жандос Нурмаганбетов сообщил, что из-за уменьшения воды АО "Жамбылская ГРЭС" производит меньше электроэнергии. В результате, по его словам, могут возникнуть ограничения.

"Как вы знаете, вследствие снижения количества воды, поступающей с канала "Шу-Талас", на сегодняшний день станция работает в одноблочном режиме с нагрузкой 120 МВт", – заявил вице-министр.

По его словам, уполномоченными органами Казахстана и Кыргызстана графики режима подачи воды по водохозяйственным объектам межгосударственного пользования в бассейнах рек Шу и Талас были согласованы только 26 июня этого года.

"В целях хранения и сбора воды Казахстан поставляет электроэнергию в Кыргызскую Республику. Это позволило решить проблему с водой в следующем году. В случае увеличения объема воды в ближайшие месяцы (октябрь-ноябрь) станция планирует выйти на 2-3 блочный режим работы.

В случае полной остановки ЖГРЭС системным оператором АО "KEGOC" разработан алгоритм действий, в том числе технических, по вводу соответствующих ограничений потребителей.

Однако, с учетом запуска теплоснабжения в южных регионах с октября 2023 года, увеличится производство электрической энергии на ТЭЦ, что позволит минимизировать вводимые ограничения", – добавил спикер.

Напомним, в этом году в Жамбылской области наблюдалась сложная ситуация с поливной водой. Несколько районов отключили от полива, из-за чего фермеры несли убытки.

В Минэкологии заявляли, что причина недостатка воды в том, что она перестала поступать из Кыргызстана. При этом вице-министр подчеркивал, что с каждым годом ситуация ухудшается.

Позже прекращение подачи воды в Казахстан объяснили в Кыргызстане.

По данным с официального сайта предприятия, основным видом деятельности АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И.Батурова" является производство, передача, распределение и реализация электрической и тепловой энергии.

Стратегическими целями предприятия являются обеспечение стабильного электроснабжения потребителей Южного Казахстана, а также покрытие дефицита электроэнергии, возникающего в южных регионах в осенне-зимний период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037228-riski-polnoy-ostanovki-zhambylskoy-gres-prokommentirovali-v-minenergo/

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