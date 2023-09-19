Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил с победой чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмукана, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", – отметил президент.

Напомним, вчера, 18 сентября, представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмукан завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Белграде (Сербия).

По информации на сайте телеканала Qazsport, Ризабек Айтмукан в начале года стал чемпионом VI летней Спартакиады РК в Алматы. Затем весной он завоевал серебро на чемпионате Азии среди взрослых в Астане. Также он занял второе место на молодежном чемпионате мира в Аммане.