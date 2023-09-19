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Токаев поздравил с победой чемпиона мира Ризабека Айтмукана

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Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: uww.org

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил с победой чемпиона мира по вольной борьбе Ризабека Айтмукана, передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Поздравляю борца вольного стиля Ризабека Айтмукана с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по борьбе в Белграде! Он стал первым казахским чемпионом мира по вольной борьбе. Это историческое достижение. Уверен, что яркая победа Ризабека Айтмукана будет способствовать популяризации спорта среди подрастающего поколения", – отметил президент.

Напомним, вчера, 18 сентября, представитель команды Казахстана по вольной борьбе Ризабек Айтмукан завоевал золотую медаль на чемпионате мира, который в эти дни проходит в Белграде (Сербия).

По информации на сайте телеканала Qazsport, Ризабек Айтмукан в начале года стал чемпионом VI летней Спартакиады РК в Алматы. Затем весной он завоевал серебро на чемпионате Азии среди взрослых в Астане. Также он занял второе место на молодежном чемпионате мира в Аммане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037128-tokaev-pozdravil-s-pobedoy-chempiona-mira-rizabeka-aytmukana/

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