Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Можем по-другому поговорить": министр транспорта Марат Карабаев пригрозил подрядчикам

Опубликовано:

Марат Карабаев
Марат Карабаев. Фото: пресс-служба МТ РК

Министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с подрядчиками строящихся участков автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Марат Карабаев в ходе первой рабочей поездки по регионам проинспектировал строительство и ремонт автодорог на всем протяжении от города Алматы до Усть-Каменогорска.

Министр транспорта проверил продвижение работ по строительству обхода станции Шамалган, капремонту и реконструкции участков автодорог республиканского значения Сарыозек – Коктал, Талдыкорган – Ушарал, Ушарал – Достык, Калбатау – Майкапшагай и другие.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогам осмотра Марат Карбаев провел совещание с подрядчиками участков, на котором детально были рассмотрены все проблемные вопросы, а также озвучены планы и требования министерства на предстоящий период.

"В послании глава государства особое внимание уделяет развитию транзитно-логистического потенциала страны. Именно поэтому было создано отдельное Министерство транспорта. Задачи перед новым ведомством большие. Нам нужно срочно выправить ситуацию по качеству имеющихся и строящихся дорог.

Текущий строительный год заканчивается, в зимний период мы сосредоточимся на подготовительных работах к началу следующего сезона. Вы привыкли работать с "Казавтожолом", но, теперь, чтобы обеспечить качество и скорость работ, придется плотнее работать с отраслевым министерством", – сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что на данной встрече у подрядчиков и субподрядчиков, допустивших отставание от намеченных сроков, есть последняя возможность продемонстрировать свою позицию и окончательно обозначить имеющиеся проблемы для совместного решения с Министерством транспорта.

"Хочу понять и постараться быть полезным. И после этого, если увижу, что вы не сделали, можем по-другому поговорить. У меня запланирована встреча с министрами транспорта и коммерции КНР, где могу им озвучить свою характеристику вашей деятельности. Вы должны жить на дороге. В конце концов, вы этим зарабатываете", – добавил Карабаев.

Кроме того, он пообещал решить проблемные вопросы по обеспечению дорожных строителей необходимым объемом битума, а также анонсировал предстоящую встречу со всеми отечественными подрядчиками и зарубежными компаниями, участвующими в строительстве автодорог Казахстана.

"Моя задача как нового министра проехать по всем республиканским дорогам. На этой неделе планируем выехать в центральные и южные регионы, после чего проведем встречу с коллегами, чтобы обсудить объемы работ на 2024-2025 годы", – сообщил министр.

В ведомстве также отметили, что глава МТ провел оперативное совещание на участке дороги Калбатау – Кокпекты, где обсудил с генподрядчиком сложившуюся ситуацию и озвучил возможности для ускорения работ.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта.

На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036252-mozhem-po-drugomu-pogovorit-ministr-transporta-prigrozil-podryadchikam-za-nevypolnenie-rabot-v-srok/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.