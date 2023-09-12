"Можем по-другому поговорить": министр транспорта Марат Карабаев пригрозил подрядчикам

Министр транспорта Марат Карабаев провел совещание с подрядчиками строящихся участков автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что Марат Карабаев в ходе первой рабочей поездки по регионам проинспектировал строительство и ремонт автодорог на всем протяжении от города Алматы до Усть-Каменогорска.

Министр транспорта проверил продвижение работ по строительству обхода станции Шамалган, капремонту и реконструкции участков автодорог республиканского значения Сарыозек – Коктал, Талдыкорган – Ушарал, Ушарал – Достык, Калбатау – Майкапшагай и другие.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по итогам осмотра Марат Карбаев провел совещание с подрядчиками участков, на котором детально были рассмотрены все проблемные вопросы, а также озвучены планы и требования министерства на предстоящий период.

"В послании глава государства особое внимание уделяет развитию транзитно-логистического потенциала страны. Именно поэтому было создано отдельное Министерство транспорта. Задачи перед новым ведомством большие. Нам нужно срочно выправить ситуацию по качеству имеющихся и строящихся дорог.

Текущий строительный год заканчивается, в зимний период мы сосредоточимся на подготовительных работах к началу следующего сезона. Вы привыкли работать с "Казавтожолом", но, теперь, чтобы обеспечить качество и скорость работ, придется плотнее работать с отраслевым министерством", – сказал министр.

Глава ведомства подчеркнул, что на данной встрече у подрядчиков и субподрядчиков, допустивших отставание от намеченных сроков, есть последняя возможность продемонстрировать свою позицию и окончательно обозначить имеющиеся проблемы для совместного решения с Министерством транспорта.

"Хочу понять и постараться быть полезным. И после этого, если увижу, что вы не сделали, можем по-другому поговорить. У меня запланирована встреча с министрами транспорта и коммерции КНР, где могу им озвучить свою характеристику вашей деятельности. Вы должны жить на дороге. В конце концов, вы этим зарабатываете", – добавил Карабаев.

Кроме того, он пообещал решить проблемные вопросы по обеспечению дорожных строителей необходимым объемом битума, а также анонсировал предстоящую встречу со всеми отечественными подрядчиками и зарубежными компаниями, участвующими в строительстве автодорог Казахстана.

"Моя задача как нового министра проехать по всем республиканским дорогам. На этой неделе планируем выехать в центральные и южные регионы, после чего проведем встречу с коллегами, чтобы обсудить объемы работ на 2024-2025 годы", – сообщил министр.

В ведомстве также отметили, что глава МТ провел оперативное совещание на участке дороги Калбатау – Кокпекты, где обсудил с генподрядчиком сложившуюся ситуацию и озвучил возможности для ускорения работ.

Напомним, 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта.

На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.