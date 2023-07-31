Петиция за отставку Досаева: в Сети появилось видео голосования с фейкового аккаунта

Ноутбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Петиции довольно распространены в казахстанском сообществе. Активисты нередко создают их по тому или иному поводу и собирают подписи неравнодушных граждан, предает корреспондент NUR.KZ.

В Сети распространяется видео, автор которого демонстрирует, как создал фейковый аккаунт в соцсети и от чужого имени успешно проголосовал в поддержку петиции за отставку акима Алматы Ерболата Досаева, созданную в начале июля, и сделал репост в Facebook. Затем автор с того же аккаунта голосует второй раз – на сей раз против петиции.

По его словам, чтобы петиция имела "официальное, логическое, легитимное основание", нужно соблюсти три принципа – люди должны быть реальными, жить в Алматы и быть гражданами Казахстана.

Однако эксперты уверены – не факт, что сервис засчитал голос автора видео, но проблема состоит в том, что для голосования используется множество разных соцсетей. Это ведет к тому риску, что один человек может проголосовать с каждого своего аккаунта в нескольких социальных сетях, даже не создавая фейков. К тому же, эксперты уверены – для авторизации должен использоваться ИИН и государственный сервис, тогда голосование подделать будет очень непросто и веры такому голосованию будет гораздо больше.

Мы решили разобраться, "работают" ли петиции и имеют ли они под собой какую-либо юридическую основу?

Платформы для петиций

В Сети можно найти немало сайтов, на которых можно создать петицию. Среди них – change.org, самая большая платформа для петиций, которая пользуется буквально мировой популярностью, но уже несколько лет не открывается в Казахстане. Впрочем, войти на сервис можно с помощью VPN.

Alash.online, где недавно появилась петиция за отставку акима Алматы Ерболата Досаева, собравшая более 70 тысяч голосов. А также avaaz.org и otinish.kz – где на сегодня опубликована лишь одна петиция.

Петиции создаются на различные темы – от экологических до политических. К примеру, на avaaz.org можно найти петиции с требованием о защите Амазонки и земель коренных народов, с требованием ввести налог на богатых – она направлена президенту Байдену; за развитие переработки в Казахстане и против точечной застройки в Алматы.

Мировой опыт

Есть ли толк от того, что сотни тысяч человек нажимают на кнопочку "подписать" под одной из петиций? На сайте приводятся успешные истории. К примеру, сообщается, что в 2012 году почти трехмиллионная петиция на avaaz.org помогла добиться отмены договора, позволяющего цензурировать интернет. Петиции и митинги вынудили Европарламент признать договор угрозой демократии и законопроект был отклонен.

В 2010 году сотни тысяч членов Авааз убедили Великобританию выделить территорию размером с Германию и Италию вместе взятые в нетронутых водах на юге Индийского океана у островов Чагос для крупнейшего на тот момент морского заповедника.

А петиция, которую подписали более 2,6 миллиона человек, помогла спасти пчел от смертоносных пестицидов – после двух лет непрерывного проведения кампаний Евросоюз принял решение о запрете неоникотиноидных пестицидов до проведения всеобъемлющего и независимого научного исследования, говорится на сайте.

А среди успешных петиций, зарегистрированных на сайте change.org, – кампания за расследование и наказание живодеров, отрезавших клювы бакланам, созданная еще в далеком 2012 году. В целом, как сообщается на портале, сервис может похвастать 88 225 победами в 196 странах. "Почти каждый час победу одерживает одна из кампаний", говорится на платформе.

Петиции в Казахстане

Что ж, вернемся в Казахстан. Нужно отметить, что они не имеют законной силы, но могут создать общественный резонанс. Казахстанцы в ковидные времена создавали петицию "Граждане Казахстана против обязательной вакцинации".

Ее "успешность", впрочем, можно оценить, даже не разыскивая результат по просторам интернета. Также создавалась петиция "Установить выплаты в период ЧП и Карантина детям от 0 до 18 лет".

Несмотря на большое количество подписей, которые частенько собирают петиции, отследить их подлинность сложно, ведь подписать "документ" можно с помощью аккаунта в соцсети. А их каждый человек может создать немало.

Например, на сайте Alash.online говорится, что процесс подписания осуществляется через репосты в социальных сетях, а сам портал "носит только информационный характер, и не разделяет мнения авторов".

Мнение экспертов

О непрозрачности такой процедуры говорит и казахстанский юрист Александр Баранов.

"Создание петиций ни к чему не обязывает и не несет юридически значимых событий. Каких-либо решений или изменений в жизни это не произведет. Согласно Конституции, нам гарантирована свобода волеизъявления, но опять же – это просто формальное волеизъявление людей. К тому же, нужно проверять – действительно ли подписи поставили реальные люди, не были ли голоса накручены.

Истинную личность голосующего невозможно идентифицировать. А если сервисы народных петиций будут требовать реальные личные данные – ФИО, ИИН – то они должны будут брать на себя обязательство по их хранению. Таким образом, на платформу будет возлагаться ответственность о нераспространении личных данных и передачи их третьим лицам", – рассказал юрист.

С мнением об отсутствии юридической силы согласен и политолог Валерий Володин. По его мнению, такие петиции сродни, скорее, "кухонным разговорам".

"Законопроект об общественном контроле с 2021 имеет классическую витиеватую и путаную судьбу. Его долго и бурно обсуждали, меняли и дополняли, то ли улучшали, то ли портили. Большинство предложений представителей гражданского общества со скрипом, но все же было принято. Но, воз-то и ныне там, и вот в 2023 снова обсуждают институт петиций, и предрекают создание портала онлайн-петиций где-то поближе к году 2024.

Цель законопроекта словно однозначно благая – расширение общественного контроля и обеспечения участия граждан в управлении делами государства. Но, несмотря на многие благие цели – гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Ведь наш человек, а тем паче чиновник, всегда велик в намерениях, но не в выполнении", – говорит политолог.

Будет ли толк?

Он считает, что алматинцы как не имели, так и не будут иметь прямой возможности влиять ни на выбор, ни на снятие градоначальника.

"Полумеры, дескать, к утверждению акимов областей или городов республиканского значения, причастны выбранные горожанами депутаты, вряд ли сильно обрадуют алматинцев, проведших жаркий июль в пробках на Абая и Аль-Фараби. Реальное расширение участия граждан в политике – это возможность выбрать или снять, того чиновника, что проштрафился, проворовался или совсем не отражает неистовых настроений разгневанных горожан.

Поэтому, когда Ерболат Аскарбекович сумбурно заявляет:" Но меня на эту должность назначил глава государства, он сам принимает решение", то он абсолютно прав. Как бы ему ни было важно мнение проживающих, что в "Орбите", что в "Самале", что в "Айнабулаке", никакая петиция не сумеет сдвинуть его с места", – уверен Володин.

По его словам, петиции сегодня – это "термометр, способный измерить общую температуру по больнице, но не участвующий в процессе излечения".

"Их юридическая сила без принятого закона и сформированного портала сопоставима с кухонными разговорами обо всем и ни о чем. Разумеется, когда или если портал петиций заработает, он должен иметь защиту от накрутки через прочие сервисы электронного правительства.

Иначе благодаря фермам ботов вскоре мы увидим множество петиций с требованием наградить чиновников и олигархов государственными наградами, переименовать в их честь улицы и города и реализовывать самые непопулярные реформы, вроде повышения пенсионного возраста под видом гласа народа", – заключил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030715-petitsiya-za-otstavku-dosaeva-v-seti-poyavilos-video-golosovaniya-s-feykovogo-akkaunta/