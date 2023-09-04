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Новый министр торговли побывал на приеме у Токаева

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Арман Шаккалиев
Арман Шаккалиев. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Касым-Жомарт Токаев принял недавно назначенного министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева. Об этом сообщила Акорда в своем официальном Telegram-канале.

Президент акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта.

Глава государства подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами Казахстана и оперативному реагированию на экономические вызовы.

Арман Шаккалиев (справа) на приеме у Касым-Жомарта Токаева
Арман Шаккалиев (справа) на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, что на должность министра торговли и интеграции Шаккалиев был назначен несколько дней назад.

Ранее Арман Шаккалиев занимал должность первого вице-министра торговли и интеграции РК, а до этого, с ноября 2020 года по октябрь 2022 года, являлся членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан и Министром по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

Также добавим, что 1 сентября, выступая с посланием народу Казахстана, Касым-Жомарт Токаев подчеркивал необходимость продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках.

"В условиях нарастающей глобальной конкуренции и переориентации товарных потоков особое значение обретает сбытовая политика. Крайне важно сохранить внутренние и экспортные ниши, наработанные годами. Перед правительством стоит задача планомерного расширения географии экспорта. Необходимо принять меры для продвижения казахстанских товаров на зарубежных рынках", – говорил президент.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035159-novyy-ministr-torgovli-pobyval-na-prieme-u-tokaeva/

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