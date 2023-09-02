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30 лет независимости Казахстана

Токаев встретился с руководством МВД

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев на встрече
Совещание. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом МВД. Открывая встречу, президент представил нового министра внутренних дел Ержана Саденова. Об этом сообщается сегодня в официальном Telegram-канале пресс-службы президента РК.

Как отметил глава государства, вновь назначенный руководитель ведомства имеет 30-летний стаж службы в органах внутренних дел, он прошел путь от оперуполномоченного районного звена до заместителя министра.

Президент поблагодарил бывшего министра Марата Ахметжанова за проделанную работу, особо отметив ряд позитивных изменений в организации деятельности органов внутренних дел в период его руководства, в том числе внедрение цифровых технологий, автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения, а также повышение уровня открытости работы полиции.

Обращаясь к участникам совещания, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что во вчерашнем Послании народу Казахстана им даны конкретные поручения по улучшению благополучия наших граждан и кардинальным социально-экономическим преобразованиям. Реализация этих планов во многом зависит от состояния правопорядка, в поддержании которого важнейшая роль отводится полиции.

Глава государства заявил о необходимости новых идей по переформатированию работы органов внутренних дел, выстраиванию устойчивых коммуникаций с населением и институтами гражданского общества.

"Нужно продолжить развитие сервисной полиции, предложив взаимовыгодные формы сотрудничества с населением, которые позволят на деле обеспечить соблюдение принципа нулевой терпимости к правонарушениям. Требует серьезной коррекции и система защиты прав несовершеннолетних.

Следует обеспечить реализацию поручений, данных мною на расширенном заседании коллегии МВД 30 июня текущего года. Задачи очень серьезные, и для их успешного решения требуется сплоченность всего личного состава и, в первую очередь, руководства министерства", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент пожелал руководству МВД успехов в качественной и своевременной реализации поставленных задач.

Напомним, накануне глава государства обратился с Посланием народу Казахстана.

Сегодня стало известно, что Марат Ахметжанов освобожден от должности министра внутренних дел Республики Казахстан. Этот пост он занимал с 25 февраля 2022 года.

Новым главой ведомства стал Ержан Саденов, который с 26 января 2022 года был заместителем министра внутренних дел РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035004-tokaev-vstretilsya-s-rukovodyaschim-sostavom-mvd/

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