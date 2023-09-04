Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности по вопросам игровой зависимости среди населения. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения.

"В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией", – отметил президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

"В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам", – подчеркнул глава государства и поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.

Президент также обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью населения от азартных игр, и поручил принять как профилактические, так и иные меры по обеспечению законности и правопорядка.

Он отметил важную роль общественности, духовенства и средств массовой информации в формировании социальных установок, способствующих недопущению развития лудомании в стране.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Глава государства также указал на необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса.

"Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания были заслушаны доклады членов правительства и руководителей ряда государственных органов.

По итогам обсуждения президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан.

Заседание Совета безопасности. Фото: Акорда

Напомним, в начале июня экс-глава МВД Марат Ахметжанов заявлял, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.

"Согласно национальной статистике, объем услуг азартных игр и заключений пари в прошлом году в сравнении с допандемийным 2019-м вырос в 40 раз. В последние два года рынок азартных игр, обогнав рынок недвижимости, занимает лидирующее место, куда больше всего тратятся казахстанцы.

Только за первый квартал этого года затраты населения превысили 100 млрд тенге. А это в 70 раз больше, чем на услуги библиотек и музеев, в 50 раз – чем на творчество и искусство, в 5 раз - чем на IT-услуги и, наконец, в два раза больше, чем на операции с недвижимостью. Это очень опасная тенденция, когда самообразование уходит на дальний план", – отмечал он.

Также добавим, что по информации с официального сайта Акорды, Совет безопасности Республики Казахстан является конституционным органом, образуемым президентом РК и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности страны в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034822-tokaev-poruchil-prinyat-mery-po-borbe-s-igrovoy-zavisimostyu-u-kazahstantsev/