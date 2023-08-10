Слухи о "советнике" Асхата Оралова прояснили в Министерстве культуры и спорта

Здание министерств в Астане. Иллюстративное фото: официальный сайт Минкультуры и спорта

В соцсетях и мессенджерах распространилось ложное сообщение о "советнике" министра культуры и спорта. Ведомство прояснило данную информацию, передает NUR.KZ.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что у министра культуры и спорта есть советник, к которому возникли вопросы в части приобретения автомобиля.

Отмечаем, что у министра культуры и спорта нет штатных/внештатных советников по информработе, которые давали бы советы на платной/бесплатной основе", – поясняется в пресс-релизе министерства.

В пресс-службе отметили, что информационную работу курирует только пресс-секретарь министерства, денежные средства на привлечение людей извне не выделяются.

"Вся работа по информированию и реагированию ведется только пресс-службой Министерства культуры и спорта. Речь идет об интеллектуальном труде, поэтому считаем важным прояснить данный вопрос", – сообщили в Минкультуры.

Отметим, что пост министра культуры и спорта с начала января этого года занимает Асхат Оралов. В апреле его переназначили на эту должность.

По информации с официального сайта Минкультуры и спорта, Асхат Оралов родился в 1990 году в Павлодарской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Гумилева, Московский государственный университет международных отношений МИД РФ.

До назначения на пост министра был замакима Павлодарской области, вице-министром информации и общественного развития, замакима Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2032010-sluhi-o-sovetnike-ashata-oralova-proyasnili-v-ministerstve-kultury-i-sporta/