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Токаев принял Светлану Жакупову

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Касым-Жомарт Токаев и Светлана Жакупова
Касым-Жомарт Токаев и Светлана Жакупова. Фото: Акорда

Глава государства принял Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Светлану Жакупову, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи были обсуждены вопросы улучшения качества жизни населения и институционального преобразования системы социального обеспечения.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Светлане Жакуповой по обеспечению гарантий прав и законных интересов социально уязвимых слоев населения.

В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также обеспечения строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.

Глава государства акцентировал внимание на решение проблем людей с инвалидностью, поручив проработать предложения по совершенствованию законодательной и институциональной базы, которые позволят повысить уровень жизни данной категории казахстанцев.

А также указал на важность тесного взаимодействия уполномоченного с государственными органами и институтами гражданского общества для эффективной реализации предлагаемых подходов.

Отметим, что Светлана Жакупова стала уполномоченным по правам социально уязвимых категорий населения в июне этого года. До этого она занимала пост вице-министра труда и социальной защиты населения - с 2017 по 2019 год.

Напомним, что институт уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте был создан в марте текущего года соответствующим указом главы государства.

Целями уполномоченного являются обеспечение гарантий прав и законных интересов социально уязвимых категорий населения, а также восстановление их нарушенных прав и свобод во взаимодействии с государственными и общественными институтами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031560-tokaev-prinyal-upolnomochennogo-po-pravam-sotsialno-uyazvimyh-kategoriy-naseleniya/

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