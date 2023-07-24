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Информацию о смене главы Шымкента прокомментировали в акимате

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Мурат Айтенов
Мурат Айтенов. Фото: instagram.com/murat__aitenov

Сегодня в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что аким Шымкента покинет свой пост, ожидается назначение нового градоначальника. На сообщения ответил акимат на своей официальной странице в Instagram.

"Сегодня в СМИ и социальных сетях публикуется ложная информация о смене акима Шымкента. Пресс-служба акимата города заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время аким Мурат Айтенов продолжает свою работу", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Мурат Айтенов был назначен акимом Шымкента в январе 2020 года. Он родился 30 ноября 1981 года в Южно-Казахстанской области (сейчас Туркестанская область). Окончил Краснодарский военный институт.

Трудовой путь начал в 2004 году главным инженером-руководителем спецотделения при Минобороны страны. Далее занимал различные должности в управлении делами президента Казахстана. В том числе, руководил аппаратом и был заместителем управляющего делами президента.

В декабре 2019 года стал первым заместителем акима Шымкента, а затем был назначен главой города.

В июле 2022 года тоже появлялись слухи, что Мурат Айтенов уходит со своего поста. Однако сам градоначальник их не подтвердил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2029850-informatsiyu-o-smene-glavy-shymkenta-prokommentirovali-v-akimate/

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