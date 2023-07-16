"Это провокация": депутат Бакытжан Базарбек прокомментировал фото в казино

Бакытжан Базарбек. Фото: facebook.com/bbazarbek

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек прокомментировал на своей официальной странице в Facebook фотографии, сделанные в казино и размещенные в соцсетях.

Базарбек подтвердил, что на фотографиях из казино, опубликованных в соцсетях, запечатлен действительно он. Но он отметил, что снимки были сделаны семь месяцев назад, до избрания его депутатом мажилиса.

"Указанное фото было сделано 7 месяцев тому назад, до избрания меня депутатом мажилиса, а если быть точнее, 24 декабря 2022 года в городе Кунаев в казино Bellagio, где мы с супругой пришли на концерт одной известной поп-группы. Если вы заметили по фото, на заднем фоне стоит елка и на мне зимний свитер. Друзья, я не игрок, никогда не увлекался и не играл в казино, и это можно убедиться по фото, где я сижу, наблюдаю стоя либо сижу рядом с супругой, выпивая с чашку чая с пирожным", – написал он.

Базарбек добавил, что избрания депутатом он работал коммерческим юристом по земельным вопросам и никогда в жизни не работал на государственной службе.

"Считаю своим сугубо личным делом, как и где я проводил свое время будучи коммерческим юристом. Думаю, все с этим согласны. А вот публикация кем-то этих частных фото (которые были сфотографированы скрытно) спустя 7 месяцев после моих активных действий в мажилисе парламента неслучайна, и на это есть свои причины", – написал он.

По его словам, эти причины связаны с попыткой очернить его из-за поднятия сложных вопросов и проблем земельных отношений и строительства в стране.

"Информация о моем, якобы как депутат, нахождении в казино распространители этой ложной информации преследуют главную цель – уронить мой авторитет в глазах людей и народа, очернить меня и таким образом свести к минимуму мои усилия по борьбе с коррупцией в земельных отношениях. Оказывая информационное давление на меня, они пытаются воспрепятствовать реализацию этих предложении в качестве законопроектов. Это чистая провокация, препятствие моей депутатской деятельности в латентной форме. Имена, кто за всем этим стоит, известны. Можно только догадаться кому это выгодно", – добавил мажилисмен.

Между тем Бакытжан Базарбек также подчеркнул, что является сторонником полного запрета игорного бизнеса.

"Я буду первым кто будет голосовать за запрет игорного бизнеса, первым кто подпишет петицию, первым кто будет бороться с лудоманией. Я увидел казино изнутри, увидел в реалии этих лудоманов, которые просаживают свои деньги на автоматах и игровых залах", – подытожил он.

Напомним, в марте Бакытжан Базарбек прошел в мажилис по одномандатным территориальным избирательным округам, набрав 22 685 голосов.

В июне мажилисмен поднял вопрос исчезновения яблонь в Алматинской области – он рассказал, кто, по его мнению, повлиял на то, что регион потерял 70% яблоневых садов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028838-eto-provokatsiya-deputat-bakytzhan-bazarbek-prokommentiroval-foto-v-kazino/