Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев: Я возлагаю надежды на молодежь

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев с членами Президентского молодежного кадрового резерва
Касым-Жомарт Токаев с членами Президентского молодежного кадрового резерва. Архивное фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на форуме в честь 25-летия Астаны заявил, что Казахстану требуется "обновление моделей поведения людей" и надежды в этом он возлагает на молодежь, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все наши реформы, и в этом я глубоко убежден, не имеют смысла без перезагрузки системы ценностей нашего общества. Для устойчивого прогресса Казахстана требуется глубинное изменение ментальной парадигмы, обновление моделей поведения людей, поэтому особые надежды я возлагаю на нашу молодежь, молодых жителей наших городов и столицы.

Астана – это молодой и амбициозный город, куда стремятся попасть со всех концов нашей необъятной страны. Столица уже дала путевку в благополучную жизнь многим молодым людям.

Сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты", – заявил Токаев.

Президент также поздравил присутствующих с наступающим днем столицы.

Сегодня в Астане в честь 25-летия столицы проходит форум мэров городов-побратимов. На мероприятии с речью выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи он напомнил, как переносили столицу из Алматы в Астану и призвал дать достойную и справедливую оценку труда Нурсултана Абишевича Назарбаева в этом деле.

Напомним, постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу Верховный совет принял 6 июля 1994 года, но официальный перенос состоялся в 1997 году.

При этом Астаной главный город Казахстана стал называться с 6 мая 1998 года.

Первые 10 лет после переноса День столицы отмечался на местном уровне, а в 2008 году было принято дополнение к закону "О праздниках", согласно которому 6 июля было объявлено государственным праздником День столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027607-tokaev-ya-vozlagayu-nadezhdy-na-molodezh/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.