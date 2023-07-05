Токаев: Я возлагаю надежды на молодежь

Касым-Жомарт Токаев с членами Президентского молодежного кадрового резерва. Архивное фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев на форуме в честь 25-летия Астаны заявил, что Казахстану требуется "обновление моделей поведения людей" и надежды в этом он возлагает на молодежь, передает корреспондент NUR.KZ.

"Все наши реформы, и в этом я глубоко убежден, не имеют смысла без перезагрузки системы ценностей нашего общества. Для устойчивого прогресса Казахстана требуется глубинное изменение ментальной парадигмы, обновление моделей поведения людей, поэтому особые надежды я возлагаю на нашу молодежь, молодых жителей наших городов и столицы.

Астана – это молодой и амбициозный город, куда стремятся попасть со всех концов нашей необъятной страны. Столица уже дала путевку в благополучную жизнь многим молодым людям.

Сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты", – заявил Токаев.

Президент также поздравил присутствующих с наступающим днем столицы.

Сегодня в Астане в честь 25-летия столицы проходит форум мэров городов-побратимов. На мероприятии с речью выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В своей речи он напомнил, как переносили столицу из Алматы в Астану и призвал дать достойную и справедливую оценку труда Нурсултана Абишевича Назарбаева в этом деле.

Напомним, постановление о переносе столицы из Алматы в Акмолу Верховный совет принял 6 июля 1994 года, но официальный перенос состоялся в 1997 году.

При этом Астаной главный город Казахстана стал называться с 6 мая 1998 года.

Первые 10 лет после переноса День столицы отмечался на местном уровне, а в 2008 году было принято дополнение к закону "О праздниках", согласно которому 6 июля было объявлено государственным праздником День столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027607-tokaev-ya-vozlagayu-nadezhdy-na-molodezh/