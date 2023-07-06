Лукашенко поздравил Назарбаева с днем рождения

Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Сегодня, 6 июля, Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает свое 83-летие. Его с днем рождения поздравил глава Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Беларусь.

"Дорогой друг, примите мои самые искренние поздравления по случаю дня рождения. Благодаря Вашему непосредственному участию Республика Казахстан достойно прошла кризисные периоды, обретя прочное место в современном мироустройстве и признанный авторитет. Вами приложено немало усилий для формирования имиджа Казахстана на международной арене. Во многом Ваша заслуга в том, что Казахстан сегодня - это сохранившее свой промышленный потенциал государство с рыночной экономикой, заложенными основами гражданского общества, этническим и религиозным согласием", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Нурсултан Назарбаев, стремясь сохранить хозяйственные связи на постсоветском пространстве, задал очертания экономического измерения Евразийского экономического союза, стоял у истоков создания такого многостороннего объединения, как Шанхайская организация сотрудничества.

"Высоко ценю наши теплые, дружеские отношения и дорожу контактами. Желаю Вам крепкого здоровья и бодрости духа, взаимопонимания и поддержки в кругу родных и близких", - подчеркнул президент Беларуси.

Напомним, 24 июня в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением. Он назвал происходящее ударом в спину, изменой и предательством.

Между тем посольство РК в РФ также сделало заявление. Казахстанцев в связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России попросили воздержаться от их посещения.

В этот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, который проинформировал о ситуации в стране.

Также стало известно, что Александр Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Последний принял предложение президента Беларуси об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Кроме того, появилась информация о звонке Александра Лукашенко Нурсултану Назарбаеву. В МИД РК заявили, что президент Беларуси является давним соратником бывшего главы Казахстана, поэтому у них всегда есть о чем поговорить. При этом в ведомстве заметили, что определение внешней политики, в том числе отношений с иностранными государствами, является прерогативой Касым-Жомарта Токаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027767-lukashenko-pozdravil-nazarbaeva-s-dnem-rozhdeniya/