Телефонный разговор Лукашенко и Назарбаева прокомментировали в МИД Казахстана

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге в ведомстве высказался о звонке президента Беларуси Александра Лукашенко экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, сообщает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты попросили прокомментировать обсуждение политической ситуации в России между президентом Беларуси и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Президент Беларуси является давним соратником нашего бывшего президента. У них всегда есть о чем поговорить", – заявил Айбек Смадияров.

При этом? он отметил, что определение внешней политики, в том числе отношений с иностранными государствами, является прерогативой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Поэтому исходим из того, казахстанско-белорусские отношения могут обсуждаться лишь между действующими главами государств. Наши отношения с Республикой Беларусь носят характер стратегический. На повестке нет проблемных вопросов, на всех уровнях поддерживается постоянные разноплановые контакты", – резюмировал Айбек Смадияров.

Напомним, 24 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2026438-telefonnyy-razgovor-lukashenko-i-nazarbaeva-prokommentirovali-v-mid-kazahstana/