Касым-Жомарт Токаев и Асламбек Мергалиев. Фото: Акорда

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за первое полугодие.

Асламбек Мергалиев рассказал о законодательных инициативах, направленных на реализацию принципа состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе, расширение сферы применения мер пресечения, альтернативных содержанию под стражей, дебюрократизацию, унификацию и открытость судопроизводства.

Президенту также была представлена информация о расширении подсудности ювенальных судов и обеспечении правильного применения процессуальных норм о принятии апелляцией решения по существу, без возврата дела в суд первой инстанции при отмене судебного акта. Эти новеллы должны уменьшить волокиту, судейские ошибки и способствовать быстрому восстановлению нарушенных прав граждан.

Глава государства обратил особое внимание на необходимость обеспечения судебной защиты прав человека и независимости суда как факторов повышения доверия к системе правосудия.

Отметим, что на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев произвел ряд кадровых изменений в составе судей и председателей судов Казахстана.

Добавим, что, согласно Конституционному закону РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам, подсудным местным и другим судам, осуществляет функции кассационной инстанции по отношению к ним и дает разъяснения по вопросам судебной практики посредством принятия нормативных постановлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2027292-tokaev-prinyal-predsedatelya-verhovnogo-suda/